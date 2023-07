DiVERGILIO, Marie (Sigouin)



- Christian BobinLe 20 juin 2023 est décédée Marie DiVergilio, épouse de feu Jean Sigouin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise (Maurice Bilodeau), Luc (Elisabeth Trudeau) et Marc, ses petits-enfants Raphaël, Dominic (Judy-Ann) et leur fils Lionel, Antoine (Morgane) et son beau-petit-fils Simon Bilodeau (Marie-Hélène) et leurs enfants Alice, Émile et Arthur, ses soeurs Pierrette et Lucie et son frère Robert DiVergilio, sa cousine Pierrette Sacomani, ses grands amis pour toujours feu Mariette Chartrand et Val Jalbert, ainsi que de nombreux neveux et nièces.Elle a commencé à travailler à l'âge de 13 ans à la boutique d'objets de décoration de sa mère sur la rue St-Hubert et ensuite à sa propre boutique (Marie Art Déco) jusqu'à l'âge de 83 ans.La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin, édifice situé à l'arrière du complexele vendredi 14 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que samedi dès 9h; une liturgie de la Parole y sera célébrée à 11h30, suivie de l'inhumation au Cimetière St-Vincent de Paul.La famille remercie chaleureusement le personnel du CHSLD de Laval pour leur dévouement.