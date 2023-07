DUQUETTE, Janet



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons que Janet Kathleen Duquette, fille de feu Jacqueline Larocque et feu Clifford Duquette, nous a quittés très tôt le matin du 12 juin à La Maison Victor-Gadbois à l'âge de 68 ans, entourée de sa famille.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Linda (feu Gary Taylor) et Gail, son frère Curtis, ses neveux et nièces Mark et Jenifer, Tracy et Sylvain et Glen, ses nombreux petits-neveux et petites-nièces Gabrielle, Lance, Michael, Mackenzie, Shane, Ryan et Andrew, son arrière-petit-neveu Cole, ainsi que plusieurs cousins, cousines et amis.La famille tient à remercier le personnel du département d'oncologie de l'Hôpital Royal Victoria Dr Asselah, Daphnée et Jennifer ainsi que le personnel et les bénévoles de La Maison Victor-Gadbois tout particulièrement Dre Elyse Gagnon.La famille recevra les condoléances le vendredi 14 juillet de 10h30 à 12h30 à6500 BOUL. COUSINEAUST-HUBERTUne cérémonie suivra à compter de 13h à la paroisse St-Hubert, 5310 chemin de Chambly, St-Hubert. L'inhumation des cendres se fera aux Cimetières-jardins Urgel Bourgie 8145 chemin de Chambly, St-Hubert.