Abus sexuels au Mont d'Youville: 3 éducateurs accusés, d’autres dossiers à l’étude

Des enquêtes sont toujours en cours et d’autres accusations criminelles pourraient s’ajouter dans le dossier du Mont d’Youville alors que trois anciens éducateurs de l’orphelinat accusés d’avoir agressé sexuellement de jeunes pensionnaires ont officiellement comparu mercredi.

John Anthony O’Reilly, Michel Leblanc et Reynald Hamel étaient tous trois absents mercredi pour leur comparution au palais de justice de Québec. Représentés par leurs avocats respectifs, les trois hommes sont officiellement accusés d’attentat à la pudeur et d’autres infractions à caractère sexuel (voir encadré ci-dessous).

Ils avaient été arrêtés le 21 juin dernier.

Le procureur de la Couronne, Me Michel Bérubé, a confirmé au terme de l’audience que des enquêtes étaient toujours en cours dans cette affaire. Il n’est pas impossible de voir les dossiers des accusés s’alourdir, comme il n’est pas exclu que d’autres intervenants liés au Mont d’Youville soient visés par des accusations.

«Il y a des enquêtes en cours et des dossiers sont sous étude. Je n’exclus absolument pas que des accusations puissent être déposées, sans toutefois pouvoir identifier personne en ce moment», a déclaré le procureur, invitant d’ailleurs d’autres victimes potentielles à se manifester.

«On est là, on est prêt et on a les ressources», a assuré le représentant du ministère public.

Des années sous le poids du silence

Les deux présumées victimes impliquées dans les dossiers de O’Reilly, Leblanc et Hamel étaient présentes mercredi matin, mais leurs identités demeurent protégées par une ordonnance de non-publication.

L’homme et la femme en ont gros sur le cœur et sont impatients de pouvoir enfin se libérer du poids qui les étouffe depuis toutes ces années.

«Ça fait plus de 40 ans que je suis là-dedans», a laissé tomber l’une des victimes, consciente de l’ampleur du chemin qui l’attend après cette première comparution.

Jean Simard, ayant lui-même subi des sévices au Mont d’Youville, était présent mercredi pour accompagner les deux victimes. C’était important pour celui qui comprend les sentiments qui les habitent.

Pierre-Paul Biron

«Elles sont démolies ces personnes-là. On est tous pris dans ces débris, on est tous dans cette catastrophe-là, ce post-trauma. On souhaite maintenant que justice soit rendue», a déclaré M. Simard, insistant sur le fait que le processus n’est pas vain, rappelant que John Anthony O’Reilly a déjà été condamné à deux ans d’emprisonnement par le passé pour ses agissements au Mont d’Youville.

560 victimes au recours collectif

L’avocat pilotant la procédure civile était également présent au palais de justice pour appuyer les victimes.

Pierre-Paul Biron

Me Simon St-Gelais indique que de nouveaux noms s’ajoutent encore au recours initié en 2018 et autorisé en 2020.

«Toutes les semaines, il y a de nouvelles victimes qui communiquent avec nous pour partager ce qu’elles ont vécu au Mont d’Youville. On est présentement à plus de 560 victimes qui ont communiqué avec nous en date d’aujourd’hui», confie l’avocat, invitant lui aussi les victimes à se libérer en dénonçant les sévices qu'elles ont vécus.

«Je pense qu’on peut dire que c’est la pointe de l’iceberg et qu’il y a encore des victimes qui sont chez elles et qui souffrent en silence. L’important, c’est d’aller de l’avant. On est là pour accompagner les victimes», assure Me St-Gelais.

Septembre 2024

Le procès dans le cadre du recours collectif sur les abus physiques, sexuels et psychologiques doit s’ouvrir en septembre 2024 et est prévu pour six mois.

Le tribunal devra initialement trancher les questions communes, notamment établir si le CIUSSS de la Capitale-Nationale et les Sœurs de la Charité qui ont tour à tour géré l’établissement sont responsables des dommages. Les victimes pourront ensuite témoigner sur leurs réclamations individuelles, liées aux abus subis.

«Ils étirent ça tant qu’ils peuvent», déplore l’instigateur du recours, Jean Simard. «Ils vont attendre qu’il y ait un paquet de victimes de mortes, il y en a plusieurs qui le sont déjà d’ailleurs. Ils rapetissent le groupe par le décès», ajoute celui qui invite le gouvernement et la congrégation à «arrêter le massacre» en collaborant plutôt qu’en se terrant dans le silence.

Les accusations déposées contre trois intervenants du Mont d'Youville

Reynald Hamel – 5 chefs

Attentat à la pudeur sur un garçon entre juillet 1971 et avril 1976

Attentat à la pudeur, agression sexuelle et rapports sexuels avec une personne de moins de 14 ans, puis moins de 16 ans, sur une jeune fille, entre mai 1979 et mai 1985

Michel Leblanc – 4 chefs

Attentat à la pudeur, agression sexuelle et rapports sexuels avec une personne de moins de 14 ans, puis moins de 16 ans, sur une jeune fille entre mai 1979 et mai 1985

John-Anthony O’Reilly – 1 chef

Attentat à la pudeur sur un jeune garçon entre juillet 1971 et avril 1976

* D’autres dossiers sont toujours en analyse au bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales.