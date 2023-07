Affaissements de routes à cause des inondations: «On n’a jamais pensé construire ces routes-là en tenant compte de telles conditions météorologiques»

L’affaissement de routes n’est que le début des ravages que nous réservent les fortes pluies sur nos infrastructures qui augmenteront en intensité en raison des changements climatiques.

«Il doit y avoir une réingénierie de nos infrastructures parce que dans le passé, on n’a jamais pensé construire ces routes-là en tenant compte de telles conditions météorologiques», soutient Philippe Gachon, professeur de climatologie au Département de géographie de l’UQAM.

Dans plusieurs régions du Québec, dont en Estrie et au Saguenay Lac-Saint-Jean, des routes se sont affaissées à cause des pluies diluviennes des derniers jours.

De plus en plus intense

«Nos infrastructures ont été créées il y a 50 ou 75 ans avec une ingénierie qui prévoyait une quantité de précipitation X. Avec le réchauffement climatique, on peut avoir plus de précipitations en peu de temps ou de manière continue», explique André Monette, météorologue pour MétéoMédia, qui a également fait une maîtrise touchant à ce sujet.

Courtoisie municipalité du Canton de Potton

Les épisodes de forte pluie comme celui qu’on vient de vivre seront en effet de plus en plus nombreux, poursuit M. Monette.

«C’est quelque chose qui peut être favorisé par les changements climatiques. Puisqu’il fait plus chaud, l’atmosphère peut contenir plus d’humidité et il y a des précipitations plus abondantes», fait-il savoir.

Tout repenser

Pire encore, recevoir autant pluie en plein été en période de réchauffement climatique veut dire que les sols seront moins résilients, ce qui favorisera les inondations.

Martin Lavoie

«À la suite de phénomènes de canicules qui peuvent engendrer une sécheresse du sol, les premières pluies intenses, au lieu de s’infiltrer, ruissellent, explique M. Gachon. Ça va avoir des effets majeurs sur les inondations et les facteurs de ruissellement.»

Ainsi, c’est carrément toutes nos infrastructures qui en écoperont, ce qui nous forcera à repenser la manière dont on bâtit.

«Nos égouts, nos routes, notre asphalte: l’imperméabilisation qu’on a faite de tout ça va favoriser le ruissellement et donc générer des inondations et des types de crues qu’on n’a jamais vus», prévient M. Gachon.

L’expert croit également que nos ingénieurs ne sont pas encore suffisamment formés pour bâtir en tenant compte des effets des changements climatiques.

«Ça fait des années que les Européens revoient leur cursus et leur curriculum à l’intérieur des formations d’ingénieurs. Nous au Québec et au Canada, on regarde le train passer», déplore-t-il.