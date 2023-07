Alerte Amber en Alabama: le bébé et la voiture retrouvés...dans un buisson en face

Une alerte Amber en Alabama, aux États-Unis, s’est bien conclue mardi alors que le bébé de 9 mois, que les autorités croyaient enlevé, se trouvait sain et sauf dans le véhicule qui avait simplement dévalé une pente pour se prendre dans un épais buisson en face.

«La lumière du jour a été notre ami ce coup-ci», a commenté le chef de police de Parrish, Danny Woodward, à l’issue de la quatrième ronde de recherche dans le voisinage mardi, selon ce qu’a rapporté The Mirror.

Lundi, la petite Harlow Darby Freeman, 9 mois, se trouvait dans le véhicule de ses parents quand son père serait sorti un bref instant, pour courir dans la maison d’un ami, laissant le bébé dans la voiture.

Mais à son retour, vers 18h50, il n’y avait plus aucune trace de la voiture, si bien que les parents et les autorités ont cru à un enlèvement, déclenchant rapidement une alerte Amber.

«Je vous supplie de s’il vous plaît me rendre mon bébé [...] Déposez le bébé n’importe où, faites juste m’appeler ou m’envoyer un message pour me dire où elle est. Je ne poserai pas de question, je le jure», avait alors supplié Bethany Smith, dans de nombreuses publications sur Facebook.

Malgré de nombreuses recherches au courant de la nuit, ce n’est qu’au petit matin, plus de 12 heures plus tard, que la petite aurait été retrouvée saine et sauve dans le véhicule, caché dans un buisson Kudzu, une plante grimpante aussi appelée arrow-root japonais ou chinois, de l’autre côté de la rue.

Une enquête est toujours en cours, mais les autorités ont délaissé la thèse de l’enlèvement, estimant désormais que le père aurait oublié de mettre la voiture sur les freins, ce qui lui aurait permis de dévaler un talus — un terrain en pente — qui se trouvait en face.

Le véhicule aurait ainsi roulé pendant des centaines de mètres, avant de terminer sa course dans l’épais buisson.