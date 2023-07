Appel d'offres lancé pour la construction de 54 prêts-à-camper à travers le réseau de la Sépaq

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) compte faire construire 54 prêts-à-camper Étoile dans cinq établissements de son réseau.

Un appel d’offres à ce sujet a été publié récemment. Les soumissions doivent être présentées au plus tard le 10 août prochain.

La répartition est prévue de la façon suivante : 8 à la réserve faunique du Saint-Maurice, 12 au parc national de la Yamaska, 10 au parc national de Plaisance, 14 au parc national du Mont-Tremblant et 10 au parc national Frontenac.

Depuis 2008, la Sépaq offre à ses usagers la possibilité de séjourner dans des prêts-à-camper. Au fil du temps, la formule a été analysée par les architectes qui ont réinventé le genre à la suite des commentaires de la clientèle. Le nouveau modèle «Étoile» se situe entre la tente et le chalet, en offrant plus de hauteur, plus de capacité d’accueil et plus de rangement.

«La Sépaq a développé un concept de prêt-à-camper constitué d’une structure de bois et de toiles installées sur celle-ci», peut-on lire dans l’appel d’offres.

Le concept de «prêt-à-camper Étoile» se distingue donc des autres modèles autrefois connus sous le nom d’Huttopia et d’Hékipia qui portent dorénavant l’appellation « prêt-à-camper traditionnel ».

«La Sépaq a été une pionnière du prêt-à-camper au pays en important le concept d'Europe en 2008. La formule a immédiatement gagné le coeur des amateurs de plein air», a affirmé Simon Boivin, porte-parole.

«En 2017, la Sépaq a développé son propre modèle de prêt-à-camper. C'est ce modèle qui remplace aujourd'hui le prêt-à-camper traditionnel, qui s'apparente plus à une tente de prospecteur. Nous avons près de 700 unités de prêt-à-camper, Étoile et Traditionnel, à travers le réseau», a-t-il ajouté.

PHOTO COURTOISIE SÉPAQ (SÉBASTIEN LAROSE)

«Lorsque nos modèles traditionnels arrivent au bout de leur vie utile, on les remplace par des Étoile et on récupère les toiles usagées pour faire des porte-bûche.»

Échéancier

Dans le cas de la réserve faunique du Saint-Maurice et du parc national de la Yamaska, les prêts-à-camper Étoile devront être livrés et installés au plus tard en novembre 2023, tandis que pour les autres endroits, on prévoit que tout sera prêt au printemps et au début de l’été 2024.

«Nous ne donnons pas les coûts estimés avant la fermeture de l'appel d'offres pour éviter d'influencer les soumissions», a ajouté M. Boivin.