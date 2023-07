Aretha Franklin: son testament manuscrit retrouvé dans un canapé a été jugé valide

Un jury a statué qu'un testament manuscrit d'Aretha Franklin découvert dans un canapé était légalement recevable.

• À lire aussi: Rita Ora accuse les réseaux sociaux d'avoir détruit le mystère entourant les célébrités

• À lire aussi: Les maisons de disques ne savent pas faire de succès selon Lewis Capaldi

Lorsque la reine de la soul est décédée en août 2018, sa famille croyait qu'elle n'avait pas laissé de testament et que ses biens seraient répartis équitablement entre ses quatre fils, Clarence, Kecalf et Edward Franklin, et Ted White Jr. Cependant, en mai 2019, deux documents manuscrits, dont aucun n'était contre-signé par un notaire, ont été découverts chez elle à Detroit. L'un dans une armoire verrouillée était daté de 2010 et le second, daté de 2014, a été retrouvé dans un cahier à spirale coincé sous le coussin d'un canapé.

Mardi (11 juillet 23), après un procès de deux jours et plus de quatre ans de conflit familial, six jurés d'un tribunal de Pontiac, dans le Michigan, ont décidé que le document de 2014 devrait faire office de testament officiel, rapporte le New York Times.

Il existe des différences notables entre les testaments. Le document de 2010 stipulait que Kecalf et Edward Franklin devaient « suivre des cours de commerce et obtenir un certificat ou un diplôme » pour bénéficier de l'héritage, contrairement à celui de 2014. En vertu du testament désormais jugé valide, la star déclare que ses royalties et ses fonds bancaires doivent être répartis équitablement entre ses fils, à l'exception de Clarence, tandis que son plus jeune enfant, Kecalf Franklin, doit hériter de sa villa à Bloomfield Hills, Michigan.

Kecalf et Edward Franklin ont plaidé en faveur du nouveau document, affirmant qu'il annulait le précédent, alors que leur demi-frère Ted White Jr. pensait que ce n'était pas le cas. Il a fait valoir que le testament de 2010 était plus long, plus détaillé et comportait la signature de la chanteuse sur chaque page.

Selon BBC News, Kecalf Franklin a déclaré aux journalistes à l'extérieur du palais de justice : « Je suis très, très heureux. Je voulais juste que les souhaits de ma mère soient respectés. Nous voulons juste souffler en ce moment. Ça fait cinq longues années pour ma famille, mes enfants. »

Abordant le conflit avec Ted White Jr., il a ajouté : « J'aime mon frère de tout mon cœur. »

L'aîné des enfants de la chanteuse de Respect, Clarence, qui souffre d'une maladie mentale, n'a pas été impliqué dans le différend. Dans un accord préalable au procès conclu par les frères et le tuteur de celui-ci, il recevra un pourcentage de l'héritage d'Aretha Franklin.