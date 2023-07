FLYNN, Laurent



À Montréal, le vendredi 7 juillet 2023 est décédé, à l'âge de 89 ans, Laurent Flynn, époux de feu Thérèse Renaud.Il laisse dans le deuil ses enfants feu Johanne, Gérard (Chantal Boucher) et Louise, ses petits-enfants Lydia, Frédéric (Marianne Bastien), Samuel (Kassandra Garceau-Hardy), Émile (Alyson Lessard) et Rosalie, ses beaux-frères et belles-soeurs feu Roger (Lise), Roland (Nicole), Robert (Marielle), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele mercredi 19 juillet 2023 à 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe.La famille aimerait remercier tout le personnel du CLSC Montréal-Nord pour les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, des dons à la fondation Dans la rue peuvent être faits.