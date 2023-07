CARDINAL, Claude



À Terrebonne, le 26 juin 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Claude Cardinal.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Huguette Langlois Cardinal, ses filles Marie-Claude et Christine (Alain Barrette), son fils de coeur Richard Brunet (Mélanie Brault), ses petits-enfants Kim (Marc-André Beauchesne), Audrey (Samuel Lebel), Éliane et Thierry, ses arrière-petites-filles Laury et Emily, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 23 juillet 2023 de 13h à 17h à la939, RUE ST-LOUISTERREBONNEUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Santé Sud Lanaudière.La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du CHSLD de la Côte Boisée pour les bons soins prodigués à M. Cardinal.