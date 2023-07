Baseball majeur: à des années-lumière d’une expansion à Montréal

Un conseil: ne perdez pas le sommeil en rêvant à un retour prochain des Expos de Montréal, même si le baseball majeur parle ouvertement d’une possible expansion à 32 équipes.

Le commissaire Rob Manfred a en effet répété, mardi, qu’une expansion était dans les plans, aussitôt que les situations entourant les Athletics d’Oakland et les Rays de Tampa Bay seront réglées. Ce discours tenu à Seattle, dans le cadre de sa conférence de presse du match des étoiles, est assez semblable à celui des dernières années.

• À lire aussi: Une expansion de nouveau mentionnée

• À lire aussi: Le baseball majeur ne veut rien savoir de Pete Rose

«J’espère que peu de temps après, nous allons mettre sur pied un comité d’expansion, a indiqué Manfred. Nous commencerons par discuter à l’interne des enjeux associés à l’expansion. Évidemment, il y a des questions économiques, avec la diminution des revenus globaux pour chacune des équipes, en passant de 30 à 32.»

Getty Images via AFP

Le voyez-vous le long processus par lequel le baseball majeur doit passer? D’abord, les Athletics doivent officiellement déménager à Las Vegas, puis on n’a pas encore procédé à la première pelletée de terre pour la construction d’un nouveau stade pour les Rays dans la région de Tampa Bay. Les discussions vont bon train, dit-on. Pire, on n’a pas commencé à examiner l’impact d’ajouter deux clubs, notamment sur le partage des revenus.

Encore des années sombres

Quoi qu’il en soit, à Montréal, les espoirs d’un retour d’une équipe ont été anéantis, en janvier 2022, quand le projet de villes-sœurs avec Tampa a été écarté par les dirigeants du baseball majeur.

«Ce projet aurait signifié tellement pour la relance de notre communauté et de notre province, en donnant de l’espoir à tous après ces dernières années sombres», avait alors conclu l’homme d’affaires Stephen Bronfman, à la fin d’une déclaration transmise par le Groupe Baseball Montréal.

Quant à une éventuelle expansion dans le baseball majeur, on parle de frais possibles de 2 G$ pour chacune des deux nouvelles équipes... Tout ça, en vous rappelant que Montréal devrait absolument construire un nouveau stade. L’amoureux de baseball a le droit de rêver, mais sans être pessimiste, il faut être réaliste.

Relancé mercredi sur cette possibilité d’expansion, le Groupe Baseball Montréal n’avait d’ailleurs «aucun commentaire» à formuler. Point barre. Point mort.

De l’espoir à Nashville

La ville de Nashville, au Tennessee, semble vraisemblablement la meilleure destination envisagée pour accueillir un club d’expansion dans le baseball majeur. Pour le reste, on verra... Ce n’est pas demain la veille.

Si Manfred dit souhaiter élargir les cadres du baseball majeur «assez rapidement», il y a bien des étapes à franchir avant d’y arriver.

Une autre réalité est que le commissaire joue simplement son rôle dans ce dossier, il dévoile quelques cartes pour entretenir l’espoir, sonder l’intérêt et faire grimper les enchères. On doit parallèlement faire face à la compétition.

La NBA à Montréal?

Car pendant ce temps, n’oublions pas que la NBA a le vent dans les voiles et parle aussi d’une possible expansion. Dans ce cas-ci, le commissaire Adam Silver répète depuis un certain temps que l’objectif est d’abord d’en venir à une entente pour les droits de diffusion. Un faramineux contrat en vue!

On conseillera aussi aux amateurs de basketball de ne pas perdre le sommeil en rêvant à une expansion à Montréal à court terme. Seattle et Las Vegas sont dans les plans de la NBA. C’est pour votre bien, pour éviter des déceptions.