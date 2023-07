COMTOIS, Doris (née Proulx)



Le 16 juin 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Doris Proulx, épouse de feu M. Réjean Comtois.Elle laisse dans le deuil ses filles Linda (Pascal), Marlène (Alain) et Sonya (Daniel), ses petits-enfants Hugues et Ève, son frère Robert, sa fille de coeur Francine et ses enfants, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous recevra le vendredi 21 juillet 2023 dès midi en l'église Sacré-Coeur de McMasterville, 105 rue Richelieu, McMasterville. Les funérailles suivront à 13h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Aline-Letendre de l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe.McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.com