Ce que l’entraîneur des Alouettes ne pouvait pas dire: «les arbitres ont été affreux»

La meilleure manière de s’entraîner est et sera toujours de jouer un match. Ainsi, je n’admets pas l’idée que la partie opposant les Alouettes aux Argonauts de Toronto, vendredi soir au stade Percival-Molson, sera nécessairement difficile pour le club montréalais après une pause de seulement quatre jours.

Je sais très bien que les joueurs des Alouettes ont voyagé de Vancouver à Montréal dans la nuit de dimanche à lundi. Je sais aussi que les Argonauts, pendant ce temps, profitaient d’une semaine de congé. Or, je suis convaincu que la situation peut aussi bien aller à l’avantage des Alouettes. Il suffit de connaître un bon début de match et d’exploser dès le départ.

À propos de la défaite de dimanche dernier face aux Lions, c’est justement ce que les Alouettes avaient réussi en connaissant un excellent départ. Malheureusement, l’interception de Marc-Antoine Dequoy face au quart-arrière Vernon Adams fils a été annulée en raison d’une pénalité appelée pour contact illégal. Vraiment dommage, d’autant plus que Dequoy avait ramené le ballon dans la zone des buts pour le touché.

Ce jeu aurait donné un autre ton au match. Il a finalement été annonciateur de l’allure de la rencontre que les Alouettes ont perdue 35 à 19.

Mauvais travail des arbitres

L’entraîneur-chef des Alouettes Jason Maas a brièvement abordé le sujet après le match à Vancouver, mais il devait faire attention à ses propos. En tant que chroniqueur, je n’ai toutefois pas peur de le dire haut et fort: le mauvais travail des arbitres n’a pas aidé Montréal contre les Lions. Il y a eu beaucoup d’appels contre les Alouettes.

En fait, je dirais que les arbitres ont appliqué les règles à la lettre durant ce match, ce qui n’avait pas été le cas depuis le début de la saison. Ils ont été trop sévères. C’est comme si, à partir de cette partie, les officiels avaient décidé de ne plus laisser passer certaines choses. Ç’a été fait au détriment du match et du spectacle!

Chandler Worthy malchanceux

Parmi les joueurs des Alouettes, il y a le spécialiste des retours de botté Chandler Worthy qui aurait pu connaître une superbe soirée. Mais tellement de pénalités ont été appelées contre Montréal, particulièrement sur les unités spéciales.

Évidemment, on se souvient surtout du revirement causé par Worthy, qui n’a pas été en mesure de saisir correctement un ballon sur un botté de dégagement. Je devine toutefois qu’il a perdu l’objet de vue à la dernière seconde, sans doute aveuglé alors que le toit du BC Place était ouvert à Vancouver. Worthy a connu un bien meilleur match que ce que les statistiques retiennent.

Tuck le truck

Si j’avais une critique à formuler à l’unité offensive des Alouettes, c’est que je crois que le centre-arrière James Tuck, que j’aime bien surnommer «Tuck le truck», est sous-utilisé. Il est pourtant un joueur en mesure de s’imposer physiquement.

Ce constat vient aussi du fait que le porteur de ballon William Stanback continue d’avoir des difficultés. On dirait qu’il cherche continuellement des lignes de courses pour des gros jeux alors qu’il devrait plus souvent suivre la ligne offensive, rester derrière ces joueurs qui le protègent le plus longtemps possible. Inutile de chercher le coup de circuit à chaque course.

Un beau message

J’aimerais finalement revenir sur un simple jeu qui s’est déroulé dans une cause perdue, au quatrième quart, contre les Lions. Il s’agit de l’échappé provoqué par Dionte Ruffin aux dépens du demi offensif Shaun Shivers à la ligne d’une verge. Ruffin a tout donné sur le terrain pour rattraper Shivers et réaliser ce jeu, lequel a été complété par Dequoy qui a récupéré le ballon.

Ce jeu n’a pas changé l’issue du match, mais il envoyait un beau message. Celui que le cœur de l’équipe est encore là!