Cessons de financer ces organismes qui maintiennent des mineurs dans la prostitution!

Le 2 juin dernier, la ministre du Tourisme confirmait être intervenue auprès du Centre des congrès de Québec afin de faire annuler un événement qui devait réunir plus de 1000 personnes. La raison de cette intervention de son cabinet appuyée par l’opposition, donc de l’État québécois ? Essentiellement, les convictions religieuses et morales du groupe organisateur ne répondaient pas aux principes fondamentaux du Québec, selon la ministre. Le groupe concerné est pro-vie.

Par ce geste, le gouvernement voulait passer un message fort: il est pro-choix et aucun événement pro-vie ne pourra avoir lieu dans des espaces appartenant à des sociétés d’État. Le premier ministre l’a dit et sa ministre de la condition féminine l’a répété: «On est un gouvernement résolument pro-choix. Alors il faut être conséquent.»

On peut être d’accord ou pas avec cette décision, mais on ne peut être contre l’idée que les bottines doivent suivre les babines.

Alors, qu’attend-on pour en faire de même avec la prostitution?

Soyons conséquents

Dans son plan d’action, Briser le cycle de l’exploitation sexuelle, le gouvernement se donne le mandat de lutter contre la banalisation de l’exploitation sexuelle des mineurs et d’œuvrer à un changement de mentalité dans la population. Il établit également que la prostitution juvénile est de l’exploitation sexuelle.

Pourtant, plusieurs organismes protravail du sexe portent une vision totalement opposée à celle du gouvernement, et ce, même pour les mineurs. Ils se complaisent dans la banalisation de la prostitution juvénile qu’ils nomment «travail du sexe» et non «exploitation sexuelle». Ils proposent même des guides sur le sugaring qui s’adresse à des adolescents de 12 à 17 ans. On leur apprend à comment établir une belle relation avec son sugar daddy et attention, à ne pas se faire prendre aux pièges. Selon ces groupes, le sugaring n’est pas automatiquement de l’exploitation sexuelle, tout comme la prostitution juvénile.

Parfois, j’ai le sentiment qu’ils ne connaissent rien aux adolescents.

Il est plus qu’urgent d’agir avec fermeté et cohérence contre cette banalisation de la prostitution juvénile qui rend plus ardue la tâche de juguler le recrutement.

Lorsqu’on souhaite faire de l’éducation et de la sensibilisation auprès des jeunes, les mots sont importants. Ne devrions-nous pas alors être conséquents en cessant de financer des projets, dont la vision est à l’opposé du plan gouvernemental de lutte à l’exploitation sexuelle des mineurs?

Tu vaux mieux que ça!

Dans le but d’informer les jeunes des techniques de recrutement des proxénètes et de contrer ce discours de banalisation de la prostitution qui sévit sur les réseaux sociaux, je lance avec La Sortie – un organisme qui offre de l’accompagnement et de l’hébergement aux femmes dans la prostitution – une campagne de sensibilisation qui s’adresse aux 13 à 22 ans et se déploie sur plusieurs plates-formes du 10 juillet au 7 août.

Parlez-en à vos enfants et à votre entourage, la jeunesse québécoise mérite mieux que la prostitution!