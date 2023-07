C’est la retraite pour ce gardien qui n’a trouvé personne sur le marché

Peu intéressé par les quelques offres contractuelles lui ayant été transmises, le vétéran Thomas Greiss a préféré annoncer sa retraite du hockey professionnel, mercredi.

L’athlète de 37 ans était disponible sur le marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale cet été. Toutefois, les démarches n’ont pas mené à des résultats satisfaisants à ses yeux. L’Allemand de 37 ans a évolué avec les Blues de St. Louis la saison dernière, disputant 21 matchs pour l’équipe qui a été exclue des séries.

«Il y avait une possibilité [de jouer l’an prochain], mais j’ai examiné les propositions et il n’y avait rien qui m’attirait, a admis Greiss au site NHL.com. Ainsi, je suis prêt à prendre la décision et à envisager de nouvelles voies pour ma vie. Notre travail nous laisse beaucoup de liberté, sauf que je peux désormais affronter des défis différents.»

Récipiendaire du trophée William-Jennings en compagnie de Robin Lehner avec les Islanders de New York en 2018-2019, le choix de troisième tour des Sharks de San Jose au repêchage de 2004 est le premier gardien natif d’Allemagne à avoir totalisé au moins 100 rencontres en carrière. Il a récolté 162 gains et réussi 16 blanchissages. Par ailleurs, Greiss a représenté son pays deux fois aux Jeux olympiques (en 2006 et 2010), en plus d’enfiler l’uniforme de l’Europe à la Coupe du monde 2016.

«Vous interrogez souvent les athlètes au sujet des Olympiques. C’est l’un de mes plus grands accomplissements et j’y suis allé deux fois. C’est spécial, a-t-il avoué. Il y a eu la Coupe du monde, un bel événement organisé par la ligue et l’Association des joueurs. J’étais heureux d’être là et ce n’est pas juste à cause de notre deuxième place.»