C’est le retour au travail pour ce gardien qui a vécu de gros problèmes

Le gardien des Panthers de la Floride Spencer Knight semble bien remis de ses ennuis l’ayant incité à suivre le programme spécial d’aide aux joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) et se dit prêt à avancer pour connaître une carrière correspondant à ses ambitions.

Pour des raisons qu’il a tenues secrètes, l’athlète de 22 ans s’est éloigné de l’entourage du club en février et a pu suivre sa longue épopée en séries. En juin, le directeur général des Panthers, Bill Zito, a précisé qu’il se trouvait dans de meilleures dispositions et qu’il allait revenir au jeu la saison prochaine. Discutant avec les médias pour la première fois depuis sa pause forcée, mercredi, le principal concerné a exprimé sa joie d’avoir brisé la glace au camp de perfectionnement de l’organisation à Coral Springs.

«Ce fut excellent, juste avec le fait de retourner ici et de débarquer dans un lieu familier, a-t-il affirmé. Je connaissais déjà quelques gars, que ce soient des anciens coéquipiers ou d’ex-rivaux. C’était agréable de les rencontrer, d’apercevoir de nouveaux visages comme ceux des instructeurs et des autres responsables. Honnêtement, quand je pense au hockey, je garde en tête les gens et les visages. Je crois que cette facette est négligée.»

Reprendre des habitudes gagnantes

Knight a obtenu une autorisation spéciale de la LNH afin de prendre part à ce camp, car normalement, son ancienneté ne lui aurait pas permis de s’exécuter. Il entend profiter de l’opportunité pour renouer avec des habitudes gagnantes.

«C’est important, puisqu’il s’agit d’une excellente occasion de jouer au hockey. Pour mon jeu, c’est également bénéfique. Je veux continuer de travail fort et d’améliorer certains aspects comme le coup de patin et le positionnement, a-t-il souhaité. On ne peut dupliquer cela dans un contexte où l’intensité et la structure sont absentes. Voilà le premier pas à franchir, puis ce seront des matchs. Rien ne se compare à des affrontements.»

La 13e sélection du repêchage 2019 a pris part à 21 duels de la LNH en 2022-2023, son dernier datant du 18 février. Avant de demander de l’aide, le gardien avait atterri avec la filiale des Panthers dans la Ligue américaine, les Checkers de Charlotte.