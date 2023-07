C’était un 12 juillet au Festival d’été: Louise Attaque ou le triomphe du rock en français

L’affirmation qui suit est sujette à débat, on en convient, mais on se lance: la plus grande soirée de rock francophone de l’histoire du Festival d’été de Québec a eu lieu le 12 juillet 2006.

Au cœur du merveilleux parc qui s’appelait alors le Pigeonnier, Louise Attaque coiffait une affiche sur laquelle on pouvait lire aussi les noms de Malajube et Karkwa.

Les deux formations québécoises étaient alors en train d’asseoir leur réputation de porteurs du flambeau du rock alternatif en français fabriqué au Québec, une denrée rare à l’époque.

Malajube venait de lancer Trompe-l’œil (sur lequel on pouvait entendre Montréal -40°C) et Karkwa surfait sur son excellent album Les tremblements s’immobilisent.

Ils avaient tous été remarquables. Avant que le soleil ne se couche, c’était déjà du bonbon pour les mélomanes. Avec Louise Attaque en plus, on pouvait aspirer au mémorable.

Mémorable, ce fut.

Devant un parterre plein à craquer, le quatuor français a mené la charge en n’alignant pas moins de 27 titres, nous berçant avec brio de leur poésie rock, si joliment pimentée par les occasionnelles insertions de violon d’Arnaud Samuel, qui faisaient immanquablement mouche.

Au micro et aux commandes, Gaëtan Roussel s’était présenté comme un meneur de foule exemplaire, nous conduisant à travers Les nuits parisiennes, Léa et autres Tu dis rien et Ton invitation avec un entrain et une passion contagieuse.

Sans conteste cependant, J’t’emmène au vent a été le moment jubilatoire d’un concert qui s’est conclu en chantant Est-ce que tu m’aimes encore?

17 ans plus tard, on a envie de leur crier oui et de retrouver cette frénésie rock dans la langue de Molière.