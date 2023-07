Comment se remettre au sport après les vacances?

Nous sommes à peine partis, ou pas encore, en vacances, qu’il faut déjà songer au retour.

Mais c’est pour la bonne cause. Parce que, ne nous mentons pas, l'idée de reprendre notre programme sportif après les vacances n’est pas toujours très enthousiasmante. Pourtant, il est fort probable que nous nous sentirons mieux à long terme si nous nous y remettons au plus vite. Pour cela, les conseils du coach Rob Jackson sont précieux.

1. Rappelez-vous les avantages de pratiquer un sport

Si vous avez du mal à retourner à la salle de sport, aux cours d'entraînement ou à toute autre activité, n'oubliez pas l'impact que cela aura sur le reste de votre journée.

« L'idée d'aller à la salle de sport peut rebuter certaines personnes, en particulier si elles ne se sentent pas d'humeur, si elles sont un peu léthargiques ou surmenées, explique Rob Jackson. Je dis à tous mes clients de se souvenir de ce qu'ils ressentent à ce moment précis, de se rappeler comment ils se sentent après la séance d'entraînement qu'ils ne voulaient pas faire. »

2. Préparer et planifier

Si vous planifiez l'exercice que vous voulez faire, il vous sera plus facile de vous y engager.

« Ne vous contentez pas de vous dire que vous allez retourner à la salle de sport – vous risqueriez de remettre cela au lendemain, puis au surlendemain et, soudain, nous serons dimanche et vous n'y serez pas allé de la semaine, déclare l'expert. Assurez-vous de passer à l'action en établissant un plan clair pour la semaine à venir et décidez des jours où vous allez vous engager et du nombre de jours où vous comptez y aller. »

3. Rendez l'exercice amusant

Le moyen le plus simple de vous motiver est de rendre votre entraînement plus agréable en choisissant vos exercices préférés. Rob Jackson ajoute : « Si vous n'avez pas d'exercice préféré, cherchez d'autres sources de plaisir. Invitez un ami à se joindre à vous ou écoutez un épisode de votre podcast préféré pendant que vous vous entraînez ».

4. Fixez-vous des objectifs

Plutôt que de faire de l'exercice sans but, ce qui peut être démotivant, fixez-vous de nouveaux objectifs réalisables.

« Dans la période précédant vos vacances, votre entraînement et votre alimentation avaient un but parce qu'il y avait quelque chose à atteindre grâce à vos efforts - c'est-à-dire avoir l'air et se sentir au mieux de sa forme, explique le coach. Vous devez donc vous fixer de nouveaux objectifs pour donner à votre entraînement et à votre alimentation une nouvelle raison d'être. Il peut s'agir d'un objectif lié à la performance, ou de l'apprentissage de quelque chose de nouveau. »

5. Ne paniquez pas

Si vous craignez d'avoir du mal à reprendre votre programme de remise en forme, Rob Jackson insiste sur le fait qu'après votre premier jour de reprise, vous aurez l'impression de n'avoir jamais arrêté.

« Il est important de se rappeler qu'il faut plus d'une ou deux semaines pour perdre les progrès réalisés, explique l'entraîneur personnel. Ne vous découragez donc pas en interrompant brièvement votre programme d'entraînement habituel. Après une ou deux semaines d'arrêt, vous vous sentirez peut-être un peu plus faible ou moins en forme, mais c'est davantage psychologique que physique. »