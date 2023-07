Du maïs de style tex-mex sur le BBQ

La saison du maïs approche à grands pas, saviez-vous qu’il est possible de faire la cuisson du maïs sur le BBQ ? Pour se faire, rien de plus facile... Il suffit d’enlever la pelure et de bien le nettoyer avant de le mettre directement sur le BBQ, vous obtiendrez alors un maïs goûteux et caramélisé juste à souhait. Au Mexique, ce gendre de maïs grillé agrémenté d’ingrédients sur le dessus s’appelle « Elotes ». Les garnitures à mettre sur le maïs n’ont de limites que notre imagination. Soyez créatifs, inventifs et essayez différentes combinaisons de saveurs. Pour cette recette, j’ai décidé de conserver l’origine mexicaine de la recette, mais en lui donnant une petite twist pour faire de cette recette un mariage parfait digne des plats tex-mex les plus populaires. Profitez du bon maïs du Québec qui arrive très prochainement, mais surtout... Bon BBQ !

Portions : 3-4

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 8 minutes

INGRÉDIENTS

8 maïs en épis

2 c. à soupe de beurre

1⁄4 tasse de mayonnaise

1⁄4 tasse de crème sure

1 lime zeste et jus

2 c. à soupe de coriandre ciselée

2 piments jalapeños en rondelles

1 1⁄2 c. à soupe d’épices BBQ au choix

1/3 tasse de fromage Monterey Jack

1⁄4 de tasse de sauce BBQ

au choix

1⁄2 tasse de croustilles de maïs fromagées de type Doritos émiettées.

Sel et poivre au goût

PRÉPARATION