Écarté de la LNH pour des propos misogynes, il écrit une lettre à Vladimir Poutine afin d'obtenir sa citoyenneté russe

Écarté de la LNH pour des propos misogynes tenus dans une conversation privée, l’attaquant Brendan Leipsic aurait fait une demande pour obtenir sa citoyenneté russe... en envoyant une lettre au président Vladimir Poutine lui-même.

C’est du moins ce que le président du SKA de Saint-Pétersbourg et oligarque russe Roman Rotenberg aurait mentionné à TASS, une agence de presse financée par l’État russe.

«C’est une pratique commune au football et, récemment, les joueurs de soccer brésiliens Malcom et Claudinho ont reçu leurs passeports russes. Ils viennent du Brésil, et le soccer au Brésil est comme le Canada au hockey [...] Nous devons rendre notre ligue plus forte et, si un grand joueur comme Brendan [Leipsic] devient un citoyen russe, ça ne fera que cimenter son désir de jouer dans la KHL», aurait-il mentionné.

«Ce n’est pas un secret qu’en Amérique du Nord, il a fait face à des préjudices et à de l’injustice alors qu’en Russie, il a reçu un soutien spécial des amateurs, des entraîneurs et des partenaires. Son joueur favori est Alex Ovechkin, et il a grandi en regardant nos meilleurs joueurs. Peut-être que Brendan jouera un jour pour l’équipe nationale russe», a-t-il ajouté.

D’ailleurs, à noter que Rotenberg est également l’entraîneur-chef du SKA, l’une des plus prestigieuses formations de la KHL. Il a été nommé à ce poste en janvier 2022, en remplacement de Valeri Bragin, et ce, même s’il n’avait aucune expérience derrière un banc ni connu une carrière de joueur.

Des propos qui coûtent cher

Leipsic, un choix de troisième ronde des Predators de Nashville en 2012, a joué 187 matchs dans la LNH avec les Maple Leafs de Toronto, les Golden Knights de Vegas, les Canucks de Vancouver, les Kings de Los Angeles et les Capitals de Washington. Ces derniers ont racheté son contrat lorsque ses commentaires misogynes ont été dévoilés au grand jour, en mai 2020.

Aucune autre équipe de la ligue ne lui a fait signe, si bien qu’il a quitté la LNH pour la KHL, où il a joint le CSKA de Moscou pour la saison 2020-2021. Il s’alignait pour le Metallurg de Magnitogorsk au cours des deux dernières campagnes.