Festival d’été de Québec: Robert Charlebois fait revivre Place d’Youville

Il est arrivé en chantant Les ailes d’un ange, la foule scandait «Québec», le soleil brillait, c’était parfait.

Pendant un 25 minutes trop vite passé sur l’heure du souper, mercredi, Robert Charlebois a fait revivre Place d’Youville, site fabuleux pour voir des concerts que le Festival d’été a abandonné il y a quelques années.

La prestation du vieux lion de 79 ans faisait partie de la série des Pop-Up FEQ et ce fut sans l’ombre d’un doute la plus courue depuis le début du festival. La plus touchante, la plus enjouée, la plus belle tout simplement.

Le public, de 20 à 80 ans, ne s’est pas fait prier pour chanter et danser avec Charlebois, à ce point en forme qu’il a conclu sa première chanson en léchant les cordes de sa guitare.

«Je suis le vrai Robert Charlebois, a-t-il ensuite dit, badin. Je ne suis pas Martin Fontaine avec une perruque.»

Pas les mêmes que jeudi

Étant donné qu’il joue sur les plaines d’Abraham jeudi, Robert Charlebois a jugé qu’il valait mieux ne pas interpréter les mêmes titres les deux soirs. Il a donc décidé de chanter des succès qu’il ne fait plus sur scène depuis longtemps.

C’est ainsi qu’on a renoué avec plaisir avec The Frog Song puis Cauchemar. «Ça fait 20 ans que je ne l’ai pas chantée celle-là», a-t-il avisé.

Ça ne paraissait pas.

Avec un si beau soleil, pourquoi ne pas injecter un peu de samba brésilienne dans tout ça? Et voilà Je rêve à Rio.

Robert Charlebois a dit au revoir et à demain en déterrant Les talons hauts, la face B du 45 tours de son succès des années 1980, J’t’aime comme un fou.

Une belle occasion de chanter d’une seule voix et le cœur léger qu’elle avait mis ses «talons hauts, son ti-foulard à la Bardot et sa robe à crinoline».

Rendez-vous jeudi sur les Plaines.