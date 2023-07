Festival Les Perséides : Luc Picard président d'honneur et président du jury

Luc Picard sera président d'honneur et président du jury pour la 15e édition du Festival international de cinéma et d’art de Percé, Les Percéides, en août prochain.

L’acteur et réalisateur présentera en mer, le 19 août, une leçon de cinéma lors de la Ciné-Croisière du festival, tandis qu’une projection de «L'audition» sera suivie d'une classe de maître.

Dès sa sortie du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 1988, Luc Picard s’est fait remarquer pour ses personnages de François Pelletier dans «Omertà», de Noum dans la série historique «L’Ombre de l’épervier» (1999) et celui du légendaire syndicaliste Michel Chartrand dans la série «Simonne et Chartrand» (2003). Ses performances sont toutes aussi remarquables dans les salles obscures, jouant dans de grandes œuvres cinématographiques comme «15 février 1839», «Octobre», «20 h17 rue Darling», «Le collectionneur» et «Un dimanche à Kigali».

Derrière la caméra, Luc Picard a entre autres réalisé «L’Audition» (2005), «Babine» (2008), «Ésimésac» (2012) et «Confessions» (2022).

Cette année, le jury sera formé de l’autrice et metteuse en scène Pol Pelletier, du producteur et réalisateur Bruno Cobral et du directeur photo Julien Leblanc.

Le Festival Les Percéides se déroulera à Percé, du 15 au 20 août. La programmation et la sélection officielle seront dévoilées le 25 juillet prochain à 11 h sur le site internet.