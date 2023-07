Je me souviens de vous, Denise

J’ai inscrit péniblement à mon calendrier, pour vendredi: «Funérailles Denise». Deux mots qui ne vont pas ensemble.

Ma Denise plus vivante que la vie ne peut pas mourir.

Pour la première fois, vous m’avez fait de la peine.

Oui, après toutes ces années d’amitié, nous nous vouvoyions encore. Mais nos cœurs se tutoyaient.

Je me sens privilégiée d’avoir compté parmi vos intimes.

Inspirée par la devise de ce Québec que vous aimiez tant, «Je me souviens» de tant de moments mémorables à vos côtés.

Je me souviens quand vous arriviez déguisée à vos propres partys!

Je me souviens quand vous reveniez gagnante du casino, fière comme un chat qui vient de manger une souris.

Je me souviens de dîners où, après nous avoir préparé votre «ragoût de pattes», vous vous mettiez à chanter Le Rapide Blanc, «Awingna han, awingna han / Y a des hommes de rien qui rentrent pis qui rentrent / Y a des hommes de rien qui rentrent pis ça m'fait rien», en vous tapant sur les cuisses.

Je me souviens de votre défense ardente de la langue française, de votre amour des mots d’esprit, des pointes bien envoyées, des belles tournures de phrase... même si certains (qui ne connaissaient rien de vos origines plus que modestes) les confondaient avec du snobisme.

Je me souviens de nos désaccords, mais je me souviens aussi qu’il fallait que j’arrive avec de solides arguments si je voulais en découdre avec vous. À votre contact, j’ai fourbi mes armes. À votre image, j’ai appris à ne pas me laisser déstabiliser. Combien de fois, au milieu d’une discussion, je me suis demandée: «Comment ferait Denise pour répondre à cette flèche?»

Je me souviens que vous étiez critiquée par des gens qui n’avaient ni votre courage, ni votre culture, ni votre verve, ni votre esprit. Je me doutais que les vautours allaient tenter de salir votre héritage. Mais je n’aurais pas pensé que Le Devoir, où vous avez été chroniqueuse, donnerait la parole à une obscure prof de l’UQAM qui a dénoncé vos soi-disant «positions féministes de droite et moralisatrices».

Vous leur auriez sûrement répliqué en citant Albert Camus: «On ne décide pas de la vérité d'une pensée selon qu'elle est de droite ou de gauche.»

Je me souviens de votre féminisme ardent, entier, et nous avions en commun la volonté de responsabiliser les femmes au lieu de les victimiser, de les encourager à se tenir debout pour exprimer leur fierté plutôt qu’à courber l’échine pour attirer la pitié.

Votre féminisme n’était pas contre les hommes, mais avec eux. Je me souviens de votre amour des hommes, de votre défense de leur déroute, de leur détresse. Les hommes québécois, les plus égalitaires en Occident, vous doivent une fière chandelle.

Besoin d’amour

Je me souviens de notre dernière conversation, le 26 juin, avant que je parte pour des vacances sans accès à internet, sans réseau cellulaire, sans nouvelles de vous. Je vous avais dit à quel point je vous aimais. Vous m’aviez confirmé votre amitié et votre affection.

Je me souviens à la fois de la grande journaliste et de la gamine effrontée, de l’écrivaine rigoureuse et de la joueuse de tours ricaneuse.

Denise, ma seule consolation sera que vous êtes partie en vous sachant aimée. Vous qui en aviez tellement besoin.