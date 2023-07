Joueurs autonomes: un Québécois parmi les gros noms toujours disponibles

Onze jours ont passé depuis l'ouverture du marché des joueurs autonomes dans la LNH et, même si plusieurs gros noms ont trouvé preneurs, quelques-uns demeurent toujours sans contrat.

On vous présente ce matin un décompte des cinq meilleurs joueurs toujours disponibles.

Vladimir Tarasenko

Les rumeurs vont bon train dans le cas de l'ailier russe de 31 ans.

Les Sénateurs d'Ottawa sont l'équipe la plus souvent mentionnée mais il semble qu'un total de cinq formations soient intéressées, selon ce qu'a rapporté Elliotte Friedman de Sportsnet.

Tarasenko aurait refusé des offres avoisinant les 6M$ annuellement et serait maintenant à la recherche d'une entente d'une saison afin de prouver qu'il peut encore faire sauter la banque, l'an prochain.

Patrick Kane

La grande question que les équipes de la LNH se posent probablement en ce moment dans le cas de Patrick Kane n'est pas de savoir s'il a encore le talnt pour aider une formation du circuit Bettman.

Les habiletés ne font aucun doute mais c'est l'état de santé du dynamique ailier qui soulève des questionnements.

Kane a subi une intervention chirurgicale à la hanche au début de mois de juin et le pronostic initial était qu'il raterait entre quatre et six mois d'activité.

Nos cours de mathématiques 436 nous permettent donc d'estimer un retour entre le mois d'octobre et décembre. Peut-être devra-t-il patienter jusque-là avant de connaître sa prochaine destination.

Matt Dumba

Le défenseur de 28 ans est le meilleur arrière toujours disponible sur le marché et il semble surprenant, à première vue, qu'il n'ait toujours pas d'entente en poche.

Dumba n'a toutefois pas les arguments de son côté puisqu'il vient de connaître sa pire saison offensive en carrière avec un maigre 14 points en 79 rencontres. Il demeure toutefois un défenseur fiable pouvant évoluer sur un top-4 et imposer sa loi physiquement (parlez-en à Joe Pavelski!).

Tomas Tatar

L'ancien ailier du Canadien de Montréal vient de connaître une bonne saison sur le plan offensif avec les jeunes Devils du New Jersey, inscrivant 48 points en 82 parties dans un rôle de complément aux gros canons de l'équipe. Le problème ?

Il s'est de nouveau effacé en séries, ne récoltant qu'un seul point (un but) en 12 matchs.

C'est malheureusement devenu coutume pour Tatar de ne pas livrer la marchandise en séries, lui qui ne compte que 13 points en 52 parties printanières.

On peut comprendre les formations d'être hésitantes à lui offrir un contrat, en ce moment.

Maxime Comtois

La carrière de Maxime Comtois a pris une tournure inattendue après qu'il eut inscrit 33 points en 55 matchs en 2020-2021, soit un rythme de 49 points sur une saison de 82 parties. Depuis, sa production offensive a drastiquement chuté lors des deux dernières saisons et Comtois n'a pas semblé se trouver dans les bonnes grâces de Dallas Eakins, récemment congédié par l'équipe. Comtois a souvent été laissé de côté la saison dernière et les Ducks ne lui ont même pas soumis d'offre qualificative, l'envoyant directement sur le marché des joueurs autonomes sans compensation à l'âge de 24 ans seulement.