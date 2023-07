La hausse du taux d’intérêt sur sa marge de crédit est la goutte qui fait déborder le vase

Sylvie, dans la trentaine et mère de deux jeunes enfants, traîne derrière elle des problèmes d’endettement depuis sa séparation, il y a trois ans. Des litiges sur la pension alimentaire et la garde ont généré des frais d’avocat importants. Mais ses difficultés ne vont pas s’arrêter là.

Durant la pandémie, Sylvie a vu ses revenus diminuer sévèrement en raison de la fermeture de l’entreprise pour laquelle elle travaillait. Après sa séparation, elle a également dû déménager et se remeubler, des frais de relogement qui ont entraîné d’autres dettes. C’est finalement la hausse rapide des taux d’intérêt sur sa marge de crédit, lesquels ont grimpé de plusieurs points de pourcentage en quelques mois, qui va rendre sa situation financière intenable.

«Mes paiements ont doublé, c’est littéralement la goutte qui a fait déborder le vase. Je ne parviens plus à assurer ces remboursements et à faire face à mes obligations financières», dit-elle.

En effet, ses revenus s’élèvent à 3526$, incluant la pension alimentaire et les allocations familiales. Parallèlement, ses dépenses de base sont de 3326$ et elle ne réussit pas à effectuer les versements sur ses cartes de crédit et sa marge de crédit, ni sur un prêt rapide contracté à un haut taux d’intérêt auprès d’un prêteur alternatif. Elle est étouffée par une dette totale de 28 000$.

200$ par mois pendant cinq ans

Sylvie en est arrivée au point où elle a de la difficulté à faire son épicerie. Avec deux bouches à nourrir à la maison, elle ne pouvait pas continuer ainsi. Très anxieuse à l’idée de devoir rencontrer un syndic autorisé en insolvabilité, elle a toutefois entrepris les démarches auprès de Raymond Chabot. «Nous avons analysé les différentes options s’offrant à elle, soit la faillite et la proposition de consommateur», explique Pierre-Olivier Dubois, syndic autorisé en insolvabilité et directeur en redressement financier chez Raymond Chabot.

Puisqu’elle n’a aucun bien, hormis une voiture financée, elle aurait pu faire faillite. Mais elle préférait rembourser le maximum possible à ses créanciers et prendre une entente avec eux. Elle leur a donc offert une proposition de 200$ par mois pendant 60 mois pour un total de 12 000$. «Ce montant cadre dans son budget et son offre a été acceptée, car elle est plus avantageuse pour les créanciers que ce qu’ils obtiendraient avec une faillite», indique Pierre-Olivier Dubois.

Retrouver l’équilibre financier

Dans cinq ans, Sylvie aura donc liquidé ses dettes de cartes et de marge de crédit, ainsi que le prêt rapide. Elle pourra également conserver sa voiture puisque ses paiements sont à jour. Son dossier de crédit sera affecté pendant toute la durée de la proposition et pendant trois années par la suite, mais au moins, elle retrouvera l’équilibre financier.

À l’avenir, et pour éviter de se retrouver en difficulté, elle devra préparer son budget et faire un suivi serré de ses dépenses. Idéalement, il lui faudrait aussi constituer un fonds d’urgence pour faire face à des dépenses imprévues sans avoir besoin de recourir au crédit.

«Beaucoup de gens attendent trop longtemps avant de consulter. Pourtant, il est parfois possible d’éviter une situation d’insolvabilité si on prend le taureau par les cornes suffisamment tôt», rappelle Pierre-Olivier Dubois.

SA SITUATION FINANCIÈRE

Actifs:

Meubles et effets personnels: sans valeur

Volkswagen Tiguan 2018: financée

Dettes de consommation:

Marge de crédit: 18 000$

Carte de crédit: 5000$

Prêt rapide à taux d’intérêt élevé: 5000$

TOTAL DES DETTES: 28 000$

Revenus mensuels:

Revenus d’emploi: 2400$

Pension alimentaire: 500$

Allocations familiales: 626$

TOTAL DES REVENUS: 3 526$

Dépenses mensuelles: