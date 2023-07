Lamb of God au Festival d’été de Québec : furieux défoulement métallique

Les amateurs de musique lourde et agressive qui considèrent que le Festival d’été de Québec les a mis de côté, au fil des ans, ont enfin été gâtés lors d’une furieuse soirée métallique mettant en vedette Lamb of God, mercredi, au parc de la Francophonie.

Ce mur de décibels, fait de chants gutturaux, de jeux de batterie ultra rapides et de guitares pesantes à souhait, n’était pas pour les doux.

Pendant près de cinq assourdissantes heures, plusieurs nuances de métal, du death au black en passant par le progressif et le thrash, ont servi de toile de fond sonore à une intense séance de défoulement.

Le mosh-pit du concert de Fit for an Autopsy à la soirée métal du ⁦@FestivalEteQc⁩ pic.twitter.com/SZo9pSa4Gu — Cédric Bélanger (@CedricBelanger) July 12, 2023

Clou de la soirée, le quintette américain Lamb of God en a donné pour leur argent aux amateurs de métal, qui ont répondu présents en grand nombre pour cette première soirée sans pluie depuis dimanche.

Que dire ? Avec son air continuellement fâché, le chanteur Randy Blythe, qui s’est fait couper les cheveux depuis le passage du groupe au Centre Vidéotron, en 2022, a dirigé un bombardement en règle durant lequel Lamb of God a passé en revue son répertoire des 20 dernières années en pigeant à parts égales dans presque tous ses albums.

Difficile d’identifier un ou des faits saillants dans ce feu roulant de metalcore agrémenté de jets de flammes. Disons que l’explosive entrée en matière sur Memento Mori a mis le feu au parterre, où les festivaliers se sont engagés dans plusieurs rondes géantes (circle pit) en plus de s’adonner à profusion au surf des foules.

Un enfant sur la scène

Ces deux activités extrêmes ont aussi été fort prisées lors des concerts présentés plus tôt dans la soirée, principalement durant la prestation très agitée de Fit For An Autopsy, pendant laquelle ça brassait d’aplomb près des clôtures, après les passages des Québécois Fuudge et des Français Celeste.

C’était bizarrement plus tranquille durant la performance pourtant tout aussi électrique des Ontariens de Protest The Hero, pourtant second dans l’ordre d’importance établi de la soirée, après Lamb of God.

On ne peut pas vraiment en imputer le blâme aux musiciens, à commencer par le chanteur Rody Walker, un gars qui ne semble pas trop se prendre au sérieux et sait se moquer des codes du spectacle.

«Connaissez-vous une bonne façon d’avoir des acclamations faciles? Êtes-vous excités de voir Lamb of God ?», a-t-il lancé au public, qui a hurlé sa joie sans saisir son sarcasme, de toute évidence.

Walker a aussi décidé d’encourager la relève métal en invitant sur la scène un garçon repéré dans la foule. Le gamin ne comprenait pas un mot d’anglais, mais a pu saluer Québec et faire le signe des cornes du diable avant de retourner à sa place.

À cet effet, on a pu voir d’autres enfants parmi les festivaliers qui ne portaient pas de bouchons aux oreilles. Compte tenu du niveau de décibels, on ne peut pas dire que c’était particulièrement responsable.