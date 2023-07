Le baseball majeur ne veut rien savoir de Pete Rose

Depuis quelques années, les ligues sportives professionnelles sont beaucoup plus ouvertes à s’associer au monde des paris et ont conclu des ententes avec des organisations spécialisées, mais au sein du baseball majeur, cela ne signifie pas d’effacer un passé douloureux.

En marge du match des étoiles qui avait lieu mardi à Seattle, le commissaire Rob Manfred a discuté de plusieurs sujets comme le veut la coutume. Au nombre des cas abordés, il y a eu celui de Pete Rose, l’ancien joueur et gérant banni à vie en 1989 pour avoir misé sur des parties durant son passage dans le circuit. Or, la position de la ligue ne semble pas avoir changé.

«Il a violé la règle numéro 1 du baseball. Les conséquences sont précisées dans celle-ci. Nous continuons de nous conformer à nos règles», a mentionné Manfred aux médias.

Relativement aux liens plus forts entre le sport et les preneurs aux livres, le dirigeant a voulu établir une différence importante à ses yeux. «Nous avons toujours abordé le sujet des paris en estimant que les joueurs et les autres personnes pouvant exercer une influence sur le résultat d’un match doivent se soumettre à des règles distinctes de celles concernant le reste du monde», a-t-il déclaré.

Rose domine l’histoire des majeures avec 4256 coups sûrs en carrière. L’ex-porte-couleurs des Reds de Cincinnati, des Phillies de Philadelphie et des Expos de Montréal a joué de 1963 à 1986. En raison de sa sanction, il ne peut espérer accéder au Temple de la renommée à Cooperstown.