Le chanteur The Kid Laroi hué à Calgary après un commentaire sur Montréal

Le populaire chanteur et rappeur The Kid Laroi ne s’est pas fait beaucoup d’amis lors de sa récente prestation dans un festival de musique à Calgary, dimanche.

Alors qu’il était sur scène lors d’un concert en marge du Calgary Stampede, The Kid Laroi a avoué aux spectateurs que sa ville préférée au Canada... était Montréal.

«C’est ma première visite à Calgary! J’ai visité beaucoup d’autres villes au Canada. Je pense que la meilleure ville que j’ai visitée était Montréal», lance-t-il, alors que l’Australien s’est attiré instantanément les foudres de la foule.

Les huées se sont poursuivies pendant huit secondes, avant qu’il rectifie ses propos devant la foule d’Albertains.

«La raison pour laquelle c’était ma préférée [...] c’est que tout le monde dans la foule sautait», conclut-il dans l’extrait de 35 secondes publié sur TikTok par l’utilisateur @adam.kinsman.

Dans la section des commentaires, les réactions d’internautes se sont multipliées.

«Bien... pourquoi dis-tu cela à Calgary», dit un utilisateur.

«Tous les spectateurs qui huent n’ont définitivement jamais été à Montréal», souligne pour sa part un homme.

L’artiste derrière les succès Thousand Miles et WITHOUT YOU a offert des prestations à Montréal au MTELUS et au festival Metro Metro dans les derniers mois.