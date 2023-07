Les invendus en rabais et les articles de seconde main populaires chez les Québécois

La majorité des consommateurs québécois se disent intéressés par les invendus offerts en rabais, désormais au centre des enjeux du commerce circulaire, selon un récent sondage publié mercredi.

Le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) révèle dans son dernier Baromètre que plus de la majorité des consommateurs (53 %) avouent avoir déjà acheté plus d’un article avec la certitude d’en retourner un pour se faire rembourser.

Mais avec la politique de retour, les commerces sont souvent pris avec des invendus pour lesquels les entreprises doivent trouver un moyen pour raviver l’intérêt auprès du public, a commenté dans un communiqué Damien Silès, directeur général du CQCD.

«Les gens ne réalisent pas toujours que les articles qu’ils retournent sont parfois difficiles à revendre et représentent des pertes pour les détaillants, en plus de constituer, tout comme l’ensemble des invendus, un enjeu environnemental et sociétal», a expliqué M. Silès.

Quelque 87 % des consommateurs se disent intéressés par les invendus offerts en rabais, un intérêt qui augmente en fonction du rabais, selon le sondage du CQCD qui s’interroge sur l’enjeu de leur promotion.

Le CQCD observe que la majorité des Québécois (66 %) achètent souvent ou parfois des articles usagers, de seconde main, en magasin, généralement des friperies (23 %) et des magasins de liquidations (14 %).

Dans cette vision de commerce circulaire, trois Québécois sur quatre affirment donner des biens à des magasins de seconde main pour qu’ils soient revendus, tandis que 50 % des sondés recourent aux plateformes web pour vendre des biens à des particuliers.