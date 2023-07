«L’Ukraine a sa place dans l’OTAN», dit Justin Trudeau

Justin Trudeau a assuré mercredi que «l’Ukraine a sa place dans l’OTAN», quelques heures après une rencontre bilatérale avec le président Volodymyr Zelensky, qui ne cache plus sa frustration devant la «faiblesse» des pays occidentaux.

• À lire aussi: Ukraine: le G7 s'engage à un soutien militaire «sur le long terme»

• À lire aussi: Bombes à fragmentation: Biden épargne la Russie

• À lire aussi: L'Ukraine affirme avoir abattu 11 drones russes lors d'une deuxième nuit d'attaques

«La meilleure garantie de sécurité pour l’Ukraine, ça va être qu’on l’accepte au sein de l’OTAN», a déclaré le premier ministre lors du sommet de l’OTAN à Vilnius, en Lituanie.

L’OTAN a d’ailleurs publié un communiqué en ce sens, affirmant que la «place de l’Ukraine est dans l’OTAN», mais que le moment viendra lorsque «les conditions le permettront».

La rencontre entre M. Trudeau et son homologue ukrainien s’est tenue en début journée, quelques heures avant la réunion du Conseil OTAN-Ukraine.

Par «garanties de sécurité», le premier ministre entend l’appui financier, humanitaire militaire et autres, nécessaires «pour les années à venir» à l’Ukraine.

Il s’agit de «la façon la plus simple et la plus claire de démontrer notre engagement à défendre l’Ukraine», a-t-il déclaré.

«Vladimir Poutine ne pourra pas tout simplement étirer cette guerre indéfiniment en espérant qu’on arrête de vouloir ou de pouvoir appuyer l’Ukraine», a-t-il poursuivi. «Ce qu’on est en train de dire avec ces assurances de sécurité, c’est que nous allons être là pendant aussi longtemps que ça prendra en tant que pays du G7, en tant que pays partenaire, jusqu’au moment où on pourra les accepter au sein de l’OTAN.»

De son côté, le président ukrainien a fait comprendre sans ambiguïté son mécontentement face à la valse-hésitation l’OTAN.

«Je suis venu ici aujourd'hui avec la conviction d'une décision, avec la conviction de partenaires, avec la conviction d'une OTAN forte, d'une OTAN qui ne doute pas, qui ne perd pas de temps», a-t-il déclaré à Vilnius.

Rappelons que le Canada a été le premier pays à ratifier l’entrée de la Suède et de la Finlande.

«En tant que proche ami et partenaire de sécurité, le Canada appuie fermement l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN», a déclaré par communiqué le premier ministre Trudeau la semaine dernière.

La Suède est le plus récent pays à avoir été admis au sein de l’alliance après avoir reçu l’appui de la Turquie, mardi.