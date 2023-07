Menus à petits prix: cinq repas à moins de 2,85$ la portion

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe , propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 13 au 19 juillet 2023

La chaleur se fait insistante ces derniers temps, j’ai donc pris la peine de sélectionner de nouveau des repas qui ne vous demanderont pas de partir votre four !

D’ailleurs, veuillez prendre note que le cahier Zeste prendra quelques semaines de vacances... et que ce sera donc le dernier menu d’ici à la mi-août. Dans cette optique, j’ai eu envie de vous préparer une petite liste des fruits et légumes du Québec qui se pointeront le bout du nez entre-temps.

Après les carottes, les framboises et le céleri, qui ont déjà fait leur apparition en circulaire cette semaine (et on ne se plaindra pas de l’arrivée du céleri : ça fait des semaines qu’il est hors de prix), plusieurs autres favoris d’ici ne sauraient tarder. Évidemment, ces dates sont à titre indicatif et varient chaque année selon la météo et la région :

Ail (mi-juillet)

Aubergines (début août)

Bleuets (mi-juillet)

Haricots (fin juillet)

Maïs sucré (mi-juillet)

Melons (à partir de la fin juillet)

Mûres (début août)

Gourganes (mi-juillet)

Pois (début août)

Poivrons de couleur et piments forts (fin juillet)

Poivrons verts (mi-juillet)

Tomates de champ (fin juillet)

Bonne popote... et à bientôt !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

SURVOL DES CIRCULAIRES

Ce n’est malheureusement pas une semaine qui passera à l’histoire côté rabais. Il y a de bonnes aubaines, mais trop peu sur les protéines du quotidien (qui sont justement plus abordables). La vedette de la semaine ? Les côtes levées de porc ! On retrouve les côtes de flanc de porc à leur plus bas prix de l’année à 2,77 $/lb chez Super C, mais aussi à 2,99 $/lb chez Provigo. Les côtes de dos de porc sont également à prix intéressant chez IGA. Voici quelques spéciaux qui ont retenu mon attention :

Biftecks ou rôti de côtes à 7,77 $/lb chez Super C

à 7,77 $/lb chez Super C Bœuf haché maigre à 3,99 $/lb chez Provigo

à 3,99 $/lb chez Provigo Côtes levées de dos de porc à 3,99 $/lb chez IGA

à 3,99 $/lb chez IGA Crevettes blanches du Pacifique crues surgelées (400 g) à 5,99 $ chez Maxi

à 5,99 $ chez Maxi Crevettes tigrées noires crues surgelées (400 g) à 9,99 $ chez Provigo (meilleur prix de l’année)

à 9,99 $ chez Provigo (meilleur prix de l’année) Cuisses de poulet à 1,99 $/lb chez Provigo

à 1,99 $/lb chez Provigo Filets de morue, de sole, de tilapia, de pangasius, d’aiglefin ou de goberge surgelés (400 g) à 5,99 $ chez Maxi

à 5,99 $ chez Maxi Filets de saumon Atlantique frais à 8,99 $/lb chez Provigo (meilleur prix de l’année)

à 8,99 $/lb chez Provigo (meilleur prix de l’année) Filets de truite steelhead frais à 9,77 $/lb chez Super C

à 9,77 $/lb chez Super C Fromage en bloc de marque maison (400 g) à 3,99 $ chez IGA

à 3,99 $ chez IGA Noix de Grenoble (750 g) ou amandes (1 kg) de marque maison à 9,97 $ chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 9,97 $ chez Super C (meilleur prix de l’année) Pointe de poitrine de bœuf à 4,44 $/lb chez IGA

à 4,44 $/lb chez IGA Poulet entier à 1,97 $/lb chez Walmart (meilleur prix de l’année)

à 1,97 $/lb chez Walmart (meilleur prix de l’année) Saucisses fraîches à déjeuner (675 g) à 6,99 $ chez IGA

à 6,99 $ chez IGA Saucisses fraîches en combo (675 g) à 6 $ chez Metro

à 6 $ chez Metro Saucisses fumées (450 g) à 2/5 $ (à l’achat de 2 ou +) chez Provigo

à 2/5 $ (à l’achat de 2 ou +) chez Provigo Saumon sockeye fumé surgelé (300 g) à 15,99 $ chez IGA

à 15,99 $ chez IGA Sections de crabe des neiges surgelées à 9,99 $/lb chez Metro (meilleur prix de l’année)

à 9,99 $/lb chez Metro (meilleur prix de l’année) Tofu (bloc de 300-454 g) à 2/3, 98 $ chez IGA (meilleur prix de l’année)

LUNDI

POULET GRILLÉ AUX ARACHIDES AVEC SALADE DE CONCOMBRE

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Anne Pominville

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 10 min

Prix par portion : 2,46 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

La recette se prépare avec des poitrines désossées, mais comme ce sont celles avec os qui sont au rabais cette semaine, c’est ce que je vous propose d’utiliser (la peau a déjà été retirée). Comme l’os pèse un certain poids, calculez les quantités de viande un peu à la hausse. Pour retirer l’os vous-même, il vous faut seulement un couteau bien aiguisé qui possède une lame assez longue et une planche de travail. Ensuite, on place la poitrine à la verticale et, avec un long mouvement régulier du haut vers le bas, on suit doucement la ligne de l’os. (Pensez d’ailleurs à conserver les os au congélateur pour un futur bouillon !) Pour un repas express plus tard dans la semaine, faites cuire une livre supplémentaire de poitrines : elles serviront au poulet Kung Pao.

Et comme les concombres de champ sont en vedette au menu, je vous propose d’en utiliser trois pour la salade (en remplacement des concombres anglais). Leur peau est plus coriace, n’hésitez donc pas à la retirer si ça vous plaît moins.

MARDI

CÔTES LEVÉES STYLE KANSAS CITY

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Maya Visnyei

Portions : 12

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 1,73 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Si les assaisonnements cajuns sont trop piquants, vous pourriez toujours utiliser de l’assaisonnement au chili en remplacement. La recette fait beaucoup de portions, mais la bonne nouvelle, c’est que la viande des côtes levées se congèle très bien et que ce sera un parfait dépanneur pour des soirs pressés !

MERCREDI

CROQUETTES DE THON AU POIVRON

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 25 min

Cuisson : 8 min

Prix par portion : 1,17 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

JEUDI

POULET KUNG PAO

Recette tirée de Coup de pouce

PhotoTango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 2,85 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Ici, je vous propose évidemment de remplacer les hauts de cuisses par des poitrines. Si vous avez des restants de poulet aux arachides, ce sera encore mieux : non seulement il s’accordera à merveille au sauté, mais vous pourrez passer directement à l’étape 2 !

VENDREDI

NOUILLES DE COURGETTES, FETA ET BASILIC

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Maya Visnyei

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 5 min

Prix par portion : 2,25 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

LUNCH

SANDWICHS À LA SALADE DE THON

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Jeff Coulson

Portions : 2

Préparation : 5 min

Prix par portion : 1,54 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

COLLATION

PAIN AUX PÊCHES À L’AVOINE

Recette tirée de Zeste

Photo Zeste

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 1 h

Prix par portion : 1,38 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Si vous n’avez pas d’essence (ou d’extrait) d’amande, vous pouvez toujours utiliser la même quantité d’essence de vanille.