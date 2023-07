OTAN | Sur le front en Ukraine, l'amertume des soldats de Kyiv

«Qui d'autre ira se battre ici ? Personne !» : au cœur de la guerre dans les tranchées, les soldats ukrainiens regrettent que leur pays ne puisse pas dès aujourd'hui être intégré à l'OTAN, dont ils disent être déjà le «bouclier» face à la Russie.

• À lire aussi: «L’Ukraine a sa place dans l’OTAN», dit Justin Trudeau

• À lire aussi: Le Royaume-Uni «n'est pas Amazon» pour la livraison d'armes à l'Ukraine

• À lire aussi: Ukraine: le G7 s'engage à un soutien militaire «sur le long terme»

AFP

Dans une pièce d'une petite maison du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, une demi-douzaine d'écrans diffusent des images de la ligne de front toute proche, filmées par des drones.

Assis devant les écrans, Vladislav, le commandant adjoint d'un bataillon d'infanterie, scrute les paysages qui défilent lentement, guettant le moindre mouvement des forces de Moscou.

AFP

Il est en constante liaison audio avec les pilotes de drones cachés dans des abris à quelques kilomètres de là.

Même à l'épicentre des combats, le commandant a suivi le sommet de l'OTAN qui s'est déroulé mardi et mercredi à Vilnius, la capitale de la Lituanie. Il juge «crucial, important pour l'Ukraine et pour l'Europe» que son pays adhère à l'Alliance atlantique.

«Pour le moment, on nous livre des armes de l'OTAN. D'un autre côté, nous servons déjà de bouclier à l'OTAN. Et y entrer officialiserait le fait que nous soyons ce bouclier», explique le militaire, répondant au nom de guerre d'«Oscar».

AFP

«Plus nous perdons de notre terre ukrainienne, plus les Russes se rapprochent des frontières de l'Europe», prévient-il.

À l'issue du sommet de l'OTAN, l'Ukraine s'est vue offrir un soutien militaire sur le long terme, mais pas de perspectives d'intégration à brève échéance à l'Alliance.

AFP

«L'OTAN me déçoit beaucoup»

Tout près de la ligne de contact avec les forces russes, plusieurs pilotes de drones opèrent à partir d'un abri couvert et profond, un dédale de tranchées larges et de pièces à vivre, solidement et plutôt confortablement aménagé.

Dans l'une des pièces, Goummi est assis dans un fauteuil, avec une console de pilotage de drone entre les mains. Il apprend depuis quatre mois.

L'élève est plutôt amer quand on l'interroge sur l'OTAN.

«L'Ukraine sera acceptée dans l'OTAN, mais pas maintenant. Ce ne sera qu'après la fin de la guerre et lorsque d'importants processus politiques auront été menés à bien», dit-il, évoquant l'article 5 du traité de l'Alliance.

AFP

«Si un pays de l'OTAN est attaqué, cela est considéré comme une attaque contre un autre pays. Qui ira se battre ici? Personne. Nous faisons tout de nos propres mains», constate-t-il avec regret.

«Nous attendons de nos alliés qu'ils expriment leur sympathie et leur inquiétude et qu'ils disent: "Nous vous aiderons... Non, nous vous aiderons et ferons tout notre possible pour que l'Ukraine gagne... mais vous devez le faire par vous-mêmes"», ironise ce soldat âgé de 28 ans.

À ses côtés, son camarade Iaroslav, 23 ans, est lui aussi amer.

AFP

«L'OTAN me déçoit beaucoup. J'en attendais davantage - une plus grande fourniture d'armes, de chars, d'aviation, de systèmes de longue portée, de missiles», énumère-t-il.

Mais, pour lui, «ce n'est pas suffisant pour que les forces armées (de Kyiv) attaquent. S'il y avait certaines quantités (de ces armes), dont (le commandant en chef Valery) Zaloujny a besoin, l'offensive se déroulerait mieux et plus vite, sans les pertes que nous subissons», dit-il.

L'apprenti pilote Gummi pense quant à lui que la guerre «se poursuivra jusqu'à ce que nous les mettions (les Russes) hors d'état de nuire de nos propres mains et avec nos ressources humaines. Je ne sais pas combien de temps cela pourra durer. Car il n'y aura pas non plus d'approvisionnement éternel en armes», prédit-il.