Pas facile de parler de la mort aux enfants

Ma vieille maman de 88 ans est décédée il y a quelque temps. Heureusement que mes petits-enfants, dont je partage la vie dans une maison bigénérationnelle construite par ma fille et mon gendre, ont pu la connaître, pour l’avoir souvent croisée chez moi.

C’est d’ailleurs un bonheur de les fréquenter moi-même quasi quotidiennement et de les voir grandir. Moi qui n’ai eu qu’une fille et qui ai perdu mon mari quand elle n’avait que six ans, j’apprécie de vieillir dans un clan tissé serré.

Ma mère, grand-mère de mes petits-enfants, était une femme peu encline à étaler ses états d’âme. Quand mon père est décédé, elle a fait le maximum pour que nous en souffrions le moins possible ma fille et moi, selon le principe que la mort doit passer inaperçue.

Depuis le grand départ de leur arrière-grand-mère, les enfants de ma fille sentent le besoin d’en savoir plus sur ce qui lui est arrivé et posent beaucoup de questions. Comme je n’ai pas été habituée à parler de la mort, j’évite de répondre, pendant que ma fille s’acharne à leur expliquer dans le détail qu’elle est rendue au ciel et qu’elle doit certainement les protéger.

Je trouve ça risqué de sa part et on se chicane quand le sujet arrive sur le tapis. Depuis qu’ils se sentent à l’aise avec la mort de leur arrière-grand-mère, il arrive même qu’un des enfants me pose des questions directes à son sujet. Ça me fige raide tellement je déteste parler de ça. Comment faire comprendre à ma fille qu’elle fait fausse route en agissant de la sorte ?

Mamie inquiète pour ses petits

Faites donc confiance à votre fille. Il n’y a rien de mieux qu’une parole libérée de tabous. Il n’est pas question ici de faire peur aux jeunes, mais bien de leur faire prendre conscience que la mort fait partie de la vie, et qu’on doit y être sensibilisé pour apprécier notre passage terrestre. Je vous suggère de vous pencher sur les écrits de Josée Masson, travailleuse sociale et spécialiste dans l’apprivoisement du deuil auprès des jeunes, ainsi que fondatrice et responsable de Deuil-Jeunesse, un organisme d’interventions professionnel dont la mission est justement de leur venir en aide ainsi qu’à leur famille quand ils vivent la maladie ou la mort d’un proche. Elle a entre autres écrit en 2006 Derrière mes larmes d’enfant qui fut remanié en 2010 pour devenir Mort mais pas dans mon cœur. Je signale aussi un dossier piloté par Rose-Aimée Automne T. Morin sorti sur ICI Télé qui a pour titre « Le deuil en héritage ».