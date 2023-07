Inondations à Sainte-Brigitte-de-Laval: la vaste majorité des évacués déjà de retour à la maison

La vaste majorité des évacués de Sainte-Brigitte-de-Laval ont pu rentrer à la maison, mercredi matin. Les propriétés de l’Île Enchanteresse touchées par la montée fulgurante des eaux se comptent finalement sur les doigts d’une main, au grand bonheur des résidents.

La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval avait déclaré l’état d’urgence au cas où la situation dégénère, comme l’avait prédit le Centre d’expertise hydrique du Québec.

Les experts prévoyaient que le débit de la rivière Montmorency allait monter jusqu’à 966 mètres cubes/seconde. Il a atteint son point maximal à 738 mètres cubes au courant de la journée de mardi.

Roger Amiot habite sur la rue des Érables, du côté est de l’Île Enchanteresse. Sa maison fait partie des rares qui ont été atteintes par l’eau. Au passage du Journal, mercredi matin, son sous-sol était imbibé d’une dizaine de centimètres d’eau.

«Quand j’ai vu à quel point la rivière était haute lundi matin, j’ai tout de suite commencé à déménager des affaires vers le premier étage, parce que je savais que j’en aurais au moins un peu. Ça fait 22 ans que je suis ici et je sais quand il y a un vrai risque.»

M. Amiot est un «habitué des inondations». Il soutient que celle de cette semaine était loin d’être la pire qu’il ait vue à l’Île Enchanteresse.

«On est loin de décembre 2020, quand ça avait bloqué à cause des glaces. Ça, c’était pas drôle», affirme-t-il.

Remise en doute

À l’autre extrémité de l’île, Viviane Simard revenait tout juste chez elle pour constater les dégâts quand Le Journal l’a rencontrée. Comme elle s’y attendait, rien n’avait bougé chez elle.

«Je n’étais pas inquiète, pas deux minutes. Ça fait 18 ans que je suis ici et on n’a jamais eu d’eau, parce qu’on est protégé par le nord et qu’on est quand même plus haut que sur la pointe. J’ai pas peur, mais je suis un petit peu tannée de me faire sortir.»

Comme elle, bien d’autres insulaires disent «comprendre la décision» de la Ville d’avoir ordonné l’évacuation de toute l’Île Enchanteresse, mais croient que le système en place mérite d’être révisé.

Introspection

Consciente des récriminations des citoyens, la mairesse de Sainte-Brigitte-de-Laval, France Fortier, soutient que la question sera sérieusement étudiée par l’administration municipale lors de son bilan.

«C’est quelque chose qu’on va envisager. Ceux [chez qui] l’eau rentre, évidemment qu’il faut les évacuer, parce que c’est trop dangereux. Mais par contre, qu’est-ce qu’on peut faire pour ceux qui ont jamais eu d’eau chez eux? C’est tout ça qu’il faut regarder», explique-t-elle.

Selon Mme Fortier, la première étape pour segmenter les évacuations sur l’Île Enchanteresse serait d’ajouter un transformateur, pour éviter de couper l’électricité à tous les résidents et permettre à ceux qui ne sont pas à risque de rester à la maison.

«Dans tous les cas, cette fois-ci, on n’avait pas le choix de demander à tout le monde de quitter, se défend le directeur général municipal, Marc Proulx. Si le débit d’eau avait atteint le sommet prévu, il y aurait eu un mètre d’eau sur l’île au complet. On ne pouvait pas prendre de chance pour la sécurité des gens.»

Retour à la maison à Beauport et Stoneham

Les résidents de la rue des Trois-Saults, à Beauport, ont pu également regagner leur domicile ce matin, après avoir obtenu le feu vert de la Sécurité publique de la Ville de Québec. Certains d’entre eux avaient dû être transportés par bateau lorsque la rivière Montmorency est sortie de son lit, mardi.

Près de la rivière Jacques-Cartier, à Stoneham-et-Tewkesbury, les riverains ont eu l’autorisation de la Municipalité de retourner chez eux au courant de l’après-midi, mercredi.