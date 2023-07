Pourquoi nous n'estimons plus nos politiciens, et pourquoi nous avons raison de ne plus les estimer

Spontanément, je suis fait pour estimer nos politiciens, pour les admirer.

J’aime les grands discours qui réveillent les passions des peuples et les poussent à accomplir des choses exceptionnelles.

Je pense au général de Gaulle, à René Lévesque et à Lucien Bouchard.

Courage

J’aime les hommes qui, quand tout semble perdu, décident de défier les vents contraires de l’histoire. Ils rassemblent alors autour d’eux d’autres hommes qui ont foi en leur cause, qui seront moqués, méprisés, humiliés même, mais qui, demain, briseront le mauvais sort et rendront possible ce qui était jugé impossible.

Je pourrais encore une fois ici mentionner le général de Gaulle, ou Churchill, mais je pense surtout, chez nous, à Jacques Parizeau.

Hélas, hélas, nos politiciens sont désormais faits d’un autre bois.

Comment ne pas constater la chute de niveau chez ceux qui nous gouvernent, ou qui prétendent le faire – alors que dans les faits, ils sont bien impuissants devant le pouvoir des médias, de la technocratie, des juges, des grandes entreprises ou des universités?

Les médias ont le pouvoir de décider ce qui peut être dit ou ne pas être dit. Si quelqu’un transgresse leurs interdits, ils crient au scandale. Et les politiciens se couchent.

La technocratie décide de ce qui est possible et ne l’est pas, en matière d’action gouvernementale. Les grands technocrates sont d’une arrogance sans borne, et se répètent que si les élus passent, eux restent en place. Ils voient leurs ministres comme de simples porte-parole de ce que l’administration juge nécessaire.

Les juges ont désormais le pouvoir suprême, celui d’invalider les lois votées par les représentants du peuple. Ils le font comme s’ils étaient investis d’une suprême sagesse, et à partir de chartes de «droits» traités comme des textes de droit divin.

Les grandes entreprises se croient aujourd’hui en droit de soumettre les États. Et combien de politiciens n’osent plus les contester, car ils espèrent secrètement rejoindre leurs conseils d’administration après leur carrière ministérielle?

Quant aux universitaires, trop souvent, ils maquillent dans le langage de l’expertise un engagement militant, et les médias nous invitent à les traiter comme de grands sachants, à la parole incontestable.

Tout le système est fait pour dégrader la fonction politique et pour fabriquer des politiciens médiocres, qui manquent d’imagination, qui reprennent les slogans à la mode, et qui, surtout, semblent amputés du courage. Ils prétendent gouverner, mais ils agissent en valets bavards spécialisés dans la langue de bois.

Leaders

D’ailleurs, ils sont nombreux en privé à dire le contraire de ce qu’ils disent en public. C’en est fascinant. Je fréquente les politiciens depuis plus de 20 ans et c’est probablement la chose qui m’a le plus marqué chez eux.

Pourtant, je ne désespère pas. Car il nous faudra de grands leaders pour traverser les épreuves de notre époque.

J’en vois quelques-uns se détacher du marais actuel. Et je note une chose: plus ils ont des idéaux élevés, plus ils sont courageux.