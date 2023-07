Processus d’approvisionnement fédéraux : Legault et Ford réclame plus de transparence de la part du fédéral

Le gouvernement fédéral doit procéder par appels d’offres publics pour les contrats importants comme pour le remplacement des avions chasseurs de sous-marin de l’armée, plaident François Legault et Doug Ford.

• À lire aussi: Avions chasseurs de sous-marins: Legault souhaite un appel d’offres du fédéral

Au dernier jour de la réunion du Conseil de la fédération à Winnipeg, mercredi, les premiers ministres de l’Ontario et du Québec ont fait une déclaration commune pour continuer à mettre de la pression sur Ottawa dans ce dossier.

«Nous demandons au premier ministre Trudeau et aux ministres Anand, Champagne et Jaczek de veiller aux intérêts des secteurs de l’aérospatiale et de la défense de l’Ontario et du Québec et de permettre à nos entreprises de participer à un appel d’offres ouvert pour les aéronefs multimissions canadiens (ACM)», peut-on lire dans leur déclaration.

Rappelons que le fédéral a l’intention de renouveler sa flotte de 14 avions de patrouille maritime. Pour l’heure, il a dans sa mire l’entreprise américaine Boeing pour ce lucratif contrat de 8 milliards $, mais Bombardier soutient que ses avions pourraient faire l’affaire et ce avec un prix concurrentiel par rapport à celui des jets proposés par son rival.

Dans les médias lundi, l’avionneur québécois promettait d’importantes retombées économiques pour le Québec et l’Ontario, en faisant valoir que l’obtention de ce contrat lui permettrait de générer 22 000 emplois au pays.

François Legault et Doug Ford ont tous les deux donné leur appui à la démarche de Bombardier depuis le début de la semaine. Mercredi, ils en ont rajouté en soulignant que les entreprises du Québec et de l’Ontario sont des «partenaires essentiels» pour assurer la sécurité du Canada, ainsi que d’importantx exportateurs vers les marchés étrangers.

«Elles génèrent des retombées majeures et une forte croissance économique localement tout en favorisant l’innovation et en renforçant la réputation du Canada sur la scène internationale en tant que leader, notamment en matière de technologie et d’excellence dans le domaine de l’aérospatiale et de la défense», ont-ils affirmé.

Les deux hommes demandent donc au gouvernement canadien de se positionner en tant que «véritable partenaire et leader» et de collaborer avec les provinces pour permettre aux entreprises canadiennes d’accéder aux processus d’approvisionnement fédéraux de manière équitable.