Soirée électro au FEQ: un DJ dans le top mondial en tête d’affiche des Plaines

Le DJ américain Illenium, actuellement classé 97e meilleur DJ au monde par le populaire site The Official DJ Ranking, sera la tête d’affiche de la soirée électro, ce soir, sur les plaines d’Abraham. Apprenez-en plus sur cet artiste aussi talentueux qu’engagé.

Visiblement, les plus grands artistes de la planète ne sont pas inquiets pour leurs œuvres lorsque Illenium se porte volontaire pour les remixer. Il a, notamment, repris des chansons de Taylor Swift, de Flume, et même des Chainsmokers.

Sa reprise du morceau Say It, de Flume, a mérité le titre de remix de l’année aux Electronic Music Awards, en 2017.

Il a également connu un beau succès avec sa version de Don’t Let Me Down, originalement interprétée par The Chainsmokers, qui était toujours le remix le plus écouté sur Soundcloud deux ans après sa sortie en 2016.

Impliqué auprès des consommateurs

L’univers de la musique électro est souvent associé à la consommation de drogues dures, et Illenium est bien placé pour le savoir.

Quelques années après avoir été victime d’une surdose à l’héroïne, le DJ s’est associé avec End Overdose, un organisme à but non lucratif qui forme les citoyens à reconnaître les surdoses liées à la consommation et à l’administration de la naloxone. Des bénévoles de l’organisation l’accompagnent en spectacle, afin d’éduquer les gens et les conscientiser aux risques de la consommation.

Pas seulement DJ, mais auteur aussi

En 2017, les talents d’écrivain d’Illenium ont été reconnus à leur juste valeur, alors qu’il est reparti de l'International Songwritting Competition avec deux trophées, pour ses chansons Crawl Outta Love et Fractures.

Son album, Fallen Embers, paru en 2022, a également reçu beaucoup d’attention. Il a notamment remporté le prix d’album danse/électro aux Billboard Music Awards, en plus d’être en nomination dans la même catégorie aux Grammy’s.

Sur la liste «30 under 30» du magazine Forbes

En 2020, le magazine Forbes a salué le travail d’Illenium, en l’incluant sur sa très prisée liste «30 under 30». Cette liste célèbre l’excellence chez les moins de 30 ans, dans 20 catégories différentes, dont l’art et la culture, la technologie, ainsi que le sport.

Illenium embarquera sur scène à 22h15 ce soir.