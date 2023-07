Vivre la grande aventure avec Destination Haute-Mer

MATANE | Si vous désirez découvrir la pêche des poissons du Saint-Laurent en excursion, directement sur la mer, les gens de Destination Haute-Mer vous attendent à Matane.

Photo fournie par Karl Tremblay

« Nous voulons faire découvrir à tous les gens qui le désirent la richesse de notre coin de pays et la qualité de la pêche pour les poissons du Saint-Laurent, d’expliquer Christophe Lelièvre Saint-Pierre, qui a créé l’entreprise en compagnie de son frère Guillaume. Nous sommes capables de les accueillir en groupe, en famille ou entre pêcheurs qui recherchent une nouvelle aventure. Tous sont bienvenus chez nous. »

Destination Haute-Mer offre des excursions en mer depuis Matane, que ce soit pour la pêche ou pour l’observation des mammifères marins.

« Nous avons trois bateaux qui amènent les gens à la pêche selon la formule du charter privé. Nous ne mélangeons pas les groupes. Les gens vivent leur expérience uniquement en compagnie de leurs amis. Le bateau est réservé pour eux. »

Photo fournie par Destination Haute-Mer

Les bateaux utilisés sont des anciens homardiers qui ont été légèrement modifiés. On a ajouté une rambarde pour votre sécurité. Ces bateaux sont conçus pour se déplacer en toute sécurité sur la mer. Les deux capitaines sont des hommes d’expérience. Guillaume, entre autres, est pilote de traversier entre Matane et Baie-Comeau. Ils connaissent la mer et ses caprices.

Pour la pêche, pas besoin de vous tracasser longtemps avec les équipements et les appâts.

LES ESPÈCES

« Tout est inclus, cannes, appâts, éviscération des poissons au retour et le guide. Les gens n’ont qu’à monter à bord et vivre leur aventure. »

Les guides cherchent à faire prendre aux pêcheurs des espèces précises, mais...

« Nous voulons faire prendre aux amateurs de pêche principalement de la morue, du maquereau et le bar rayé. Toutefois, comme nous pêchons dans le Fleuve, il peut nous arriver de capturer des poissons surprenants, comme le flétan ou encore des étoiles de mer, des concombres de mer et plus. Les gens sont contents de vivre ces captures surprises lorsqu’ils lèvent leur ligne ici, dans le fleuve Saint-Laurent.

Photo fournie par Destination Haute-Mer

« Les limites par espèce et par pêcheur sont cinq morues lorsque la saison est ouverte, trois bars rayés et 20 maquereaux. Nous nous faisons un devoir de respecter les quotas. Nous nous occupons de tout, soit l’éviscération des poissons et leur préparation pour le retour. Les gens arrivent chez nous avec rien et ils repartent avec un sac rempli de poissons. »

Malheureusement pour nous, lors de notre passage, la mer était déchaînée. Nous avons même vu des bateaux privés de tourisme venir se cacher dans la marina de Matane tellement la navigation était difficile. Ce sera partie remise.

SAISONS ET APPÂTS

Destination Haute-Mer commence ses sorties à compter du 15 juin pour les gens qui veulent faire de l’observation de mammifères marins.

« Pour la pêche, notre saison débute le 24 juin, avec l’ouverture de la pêche de la morue franche. Elle se poursuit jusqu’au 10 septembre. La meilleure partie de la saison pour capturer du maquereau tourne autour du 10 ou 15 juillet. C’est à partir de là que l’on considère que c’est le meilleur moment pour venir à la pêche. Toutefois, cette année, en début de saison, nous avons connu du succès. Notre but demeure toujours le même, soit de faire capturer des spécimens de chacune des espèces que nous traquons. »

Pour la morue et le maquereau, les guides utilisent comme appât un poisson de plomb qui imite le capelan ou le lançon, la nourriture des deux espèces. Pour le bar rayé, il faut utiliser un leurre souple avec un seul hameçon, comme ceux qui sont vendus par le guide Bruno Morency.

« Pour les gens qui veulent vivre une expérience spéciale, nous avons aussi la méthode utilisée par nos ancêtres, le jigger à la main, soit la pêche à la corde avec les mains seulement. On remonte dans le temps », raconte Christophe.

♦ Si vous désirez vivre une aventure avec ces deux professionnels qui sauront vous faire découvrir les espèces du Saint-Laurent, vous pouvez téléphoner au 418 556-5103 ou visiter leur site : www.destinationhautemer.ca.