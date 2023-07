2012: l’année où le Canadien a manqué son coup au repêchage

Les nouveaux ennuis de l’attaquant Alex Galchenyuk, soumis au ballottage par les Coyotes de l’Arizona jeudi, ont encore une fois attisé le désarroi des partisans du Canadien de Montréal, qui maudissent le choix de l’équipe au troisième rang du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2012.

Cette année-là, l’organisation montréalaise a tiré le mauvais numéro, comme l’ont fait d’ailleurs les quatre formations qui se sont prononcées en premier lieu. Galchenyuk a parcouru une route plutôt courte avec la Sainte-Flanelle et depuis son départ à l’été 2018, il n’a cessé de boucler ses valises. Sa production de 354 points en 654 rencontres de la LNH est indigne du statut de choix numéro 3, mais l’Américain peut se consoler en se comparant à d’autres.

Nommé par les Oilers d’Edmonton à l’échelon supérieur, Nail Yakupov poursuit son parcours en Ligue continentale, où il fréquentera une quatrième organisation en cinq ans. Pour leur part, les Blue Jackets de Columbus ont appelé Ryan Murray au deuxième rang; le défenseur est devenu un abonné de l’infirmerie au fil des ans et le voici libre comme l’air. Et que dire de Griffin Reinhart, la quatrième sélection? Les Islanders de New York s'en mordent encore les doigts, alors qu'ils ont tenté leur chance avec celui qui s’est retiré après avoir évolué chez les Giants de Belfast en 2021-2022.

Néanmoins, d’autres clubs ayant repêché en ronde initiale ont eu la main beaucoup plus heureuse. Voici quelques joueurs appelés au premier tour et que le Canadien aurait bien acceptés dans ses rangs.

- Morgan Rielly, 5e choix

Getty Images via AFP

Les Maple Leafs de Toronto peuvent se dire qu’ils ont fait la barbe aux clubs les ayant précédés au podium. Produit des Warriors de Moose Jaw, dans la Ligue junior de l’Ouest, Morgan Rielly rend de fiers services à son employeur depuis 2013. Auteur d’une campagne de 20 buts et 72 points en 2018-2019, il en a rajouté, trois ans plus tard, avec 68 points. Au nombre des éléments clés du club avec Auston Matthews, John Tavares et Mitch Marner, le défenseur affiche 719 joutes au compteur.

- Andrei Vasilevskiy, 19e choix

Getty Images via AFP

Certes, le Bleu-Blanc-Rouge misait déjà sur Carey Price pour défendre régulièrement son filet, et le numéro 31 semblait destiné à jouer de nombreuses années supplémentaires. Sauf qu’Andrei Vasilevskiy aurait pu être nettement plus utile que Galchenyuk à plus long terme. Inutile de rappeler les exploits du Russe avec le Lightning de Tampa Bay, mais en bref, voici les grandes lignes: deux coupes Stanley, un trophée Conn-Smythe et un trophée Vézina, sans oublier six saisons de 30 victoires ou plus de suite.

- Filip Forsberg, 11e choix

Getty Images via AFP

Ici, les Capitals de Washington ont vu juste avec cette sélection du Suédois... pour ensuite littéralement se faire avoir par les Predators de Nashville, qui ont acquis l’ailier le 3 avril 2013 en retour de Martin Erat et de Michael Latta. Aujourd’hui âgé de 28 ans, Filip Forsberg a enfilé l’aiguille 239 fois en 616 rencontres, atteignant le plateau des 40 filets en 2021-2022. Quand il est en santé, il parvient continuellement à amasser sa part de points: il en revendique 511 et les Preds s’attendent à encore plus, puisque son contrat de 68 millions $ au total est valide pour sept autres années.

- Tom Wilson, 16e choix

Getty Images via AFP

L’homme fort des Capitals de Washington n’a peut-être pas la touche offensive de certains autres, mais il se distingue à sa façon, que cela plaise ou non à ses dénigreurs plutôt exaspérés par ses coups souvent déloyaux. Tom Wilson a passé 1299 min au cachot, résultat de ses nombreuses bagarres. C’est sans oublier ses inconduites de partie et quelques suspensions. Notons qu’il a dépassé la centaine de minutes de punition six fois de suite. Cependant, celui ayant aidé les siens à remporter la coupe Stanley en 2018 se débrouille en attaque: il a réussi au moins 20 filets lors de trois années distinctes.

- Tomas Hertl, 17e choix

Getty Images via AFP

Choisi par les Sharks de San Jose immédiatement après Wilson, Tomas Hertl reste un atout pour son équipe, qui détient ses droits jusqu’à la fin de 2029-2030. Le Tchèque a atteint la trentaine de buts deux fois en carrière et a obtenu 60 points ou plus à trois reprises. À 29 ans, il peut espérer d’autres récoltes substantielles, même si les Requins sont en reconstruction. Le jeune Will Smith, repêché au quatrième rang cette année, pourrait en apprendre beaucoup d’un joueur évoluant au centre comme lui.

- Teuvo Teravainen, 18e choix

Getty Images via AFP

Même si les Blackhawks de Chicago l’ont échangé quatre ans après son repêchage, le Finlandais peut dire mission accomplie jusqu’à maintenant. Teuvo Teravainen constitue l’une des pièces maîtresses des Hurricanes de la Caroline en attaque. Évidemment, la dernière campagne a été plus ardue en raison des blessures, n'ayant marqué que 37 points en 68 rencontres, mais nous retiendrons quatre saisons de 60 points et plus, tout comme ses trois années de 20 buts ou plus. L’ailier de 28 ans voudra exploser en 2023-2024 afin de mériter un contrat lucratif; il sera admissible à l’autonomie complète l’été prochain.

- Hampus Lindholm, 6e choix

Martin Chevalier / JdeM

Aujourd’hui la propriété des Bruins de Boston, le défenseur de 29 ans a imité Reilly, choisi juste avant lui à l’encan amateur, en offrant du jeu solide à la formation qui a placé toute sa confiance en lui. Avec les Ducks d’Anaheim, il a disputé neuf campagnes et récolté 221 points, terminant avec un différentiel combiné de +54 à ses deux premières années dans la LNH. Au Massachusetts, le Suédois a représenté l’une des raisons des succès historiques des Bruins, puisqu’il a conclu avec une fiche de +49, la meilleure du circuit Bettman.