Britney Spears répond à un animateur radio félicitant la sécurité de Victor Wembanyama

La semaine dernière, Britney Spears a fait une déposition à la police à Las Vegas, affirmant qu'elle avait été frappée au visage par l'agent de sécurité de Victor Wembanyama alors qu'elle tentait d'attirer son attention.

Un incident qui a beaucoup fait réagir, dont un animateur radio qui a déclaré qu'elle « méritait d'être giflée » par le service de sécurité du basketteur français. Ce dernier a estimé que l'agent « faisait son travail et protégeait son client ».

Britney Spears a réagi à ces propos ce mardi (11 juillet 23) sur Instagram.

« J'ai été avec les personnes les plus célèbres du monde. À l'époque des NSYNC, les filles se jetaient littéralement sur eux. En entrant dans la salle, j'ai été renversée par trois enfants de 12 ans qui essayaient de me prendre en photo. Mon service de sécurité ne les a pas touchés et n’a approché d'eux à aucun moment », a-t-elle déclaré.

Britney Spears a ajouté qu'elle « n'appréciait pas » qu'on dise qu’elle « méritait d'être frappée » et a ajouté qu'« aucune femme ne mérite jamais d'être frappée ». La chanteuse de Gimme More a également révélé qu'elle avait reçu des excuses privées 30 minutes après l'incident, mais elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait « pas encore reçu » d'excuses publiques.

Victor Wembanyama, 19 ans, avait précédemment déclaré que Britney Spears l'avait « attrapé par derrière » et que son service de sécurité l'avait simplement « repoussée ». Une version des faits qu'elle a contestée par la suite sur les réseaux sociaux.

Au cours du week-end, un porte-parole de la police de Las Vegas a déclaré à l'Associated Press que la chanteuse s'était en fait frappée elle-même au cours de l'incident, d'après les vidéos surveillance : « Lorsqu'elle a touché le joueur, sa main a été repoussée sans regarder, ce qui a fait qu'elle s’est frappée elle-même au visage. »