Ce joueur de la LNH pourrait se retirer sous peu, mais ses coéquipiers veulent le revoir

Le futur du vétéran Zach Parisé demeure en suspens, car il a la possibilité de prendre sa retraite, sauf que les partenaires d’armes qu’il a côtoyés aimeraient de nouveau évoluer en sa compagnie.

Le hockeyeur de 38 ans est joueur autonome sans compensation et n’a pas encore révélé ses intentions relativement à la prochaine campagne; il a signé un contrat d’un an avec les Islanders de New York pour chacune des deux plus récentes années. S’il se fie à l’opinion de ses coéquipiers, il devrait éprouver le désir d’effectuer un autre tour de piste dans la Ligue nationale.

• À lire aussi: Est-ce la fin de la route pour Jonathan Toews?

• À lire aussi: Un ancien des Bruins envoie une flèche à Jim Montgomery

«Sur la glace, c’est un gars qui travaille très fort. Il adore le sport et se retrouver dans ce milieu. Même s’il fait partie du circuit depuis pratiquement toujours, il essaie encore de s’améliorer et de trouver une façon d’aider sa formation à l’emporter. Il veut juste gagner, donc c’est excellent de compter sur lui», a déclaré au site NHL.com l’attaquant Brock Nelson, mercredi.

Le capitaine est de son bord

Celui-ci constitue donc un partisan du retour de Parisé dans le repaire new-yorkais, même s’il a précisé ne pas vouloir lui mettre de la pression pour décider en ce sens. Le capitaine des Islanders, Anders Lee, partage toutefois les vues de Nelson. Le soutien du joueur portant la lettre «C» sur son chandail représente un incitatif fort et reste à voir ce que l’athlète concerné choisira.

«C’est vraiment spécial de jouer avec un gars comme lui. Il a connu une carrière si fructueuse et ce qu’il accomplit à son âge est impressionnant. Et on ne peut trouver un meilleur gars que lui dans le vestiaire», a évalué Lee.

Si le directeur général Lou Lamoriello réembauche celui ayant notamment œuvré avec son ancienne organisation, les Devils du New Jersey, il faut s’attendre à voir Parisé signer un pacte similaire aux précédents. En 2021-2022 et 2022-2023, il a touché un salaire de base de 750 000 $; des bonis de 250 000 $ lui ont été accordés pour des tranches de 10, 15 et 20 parties jouées. Or, il a participé aux 82 affrontements des siens à chaque fois, doublant donc sa rémunération.