Comment ne plus recevoir d’appels indésirables?

«Félicitations! Vous avez gagné une croisière dans les Bahamas!» Si vous avez un numéro de téléphone canadien, vous avez sans doute déjà été inondé d’appels indésirables.

Ces appels peuvent être tellement envahissants qu’ils surviennent, dans certains cas, à raison de plusieurs fois par semaine et même par jour.

Il peut s'agir d'appels de télémarketing, les appels frauduleux et les appels automatisés légaux ou illégaux.

Si vous l’ignoriez, il vous est possible de choisir de recevoir moins d’appels de télémarketing et non sollicités de façon permanente en vous inscrivant à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE).

L’inscription est simple et rapide.

Il est à noter qu’il y a des exceptions à cette règle, soient les organismes de bienfaisance, les journaux qui offrent des abonnements et les partis politiques et leurs candidats.

Certaines entreprises pourraient cependant continuer de vous contacter pour des d’études de marché, des enquêtes et des sondages puisqu’ils ne visent pas à vendre un produit ou un service.

En revanche, rien ne vous empêche de déposer une plainte auprès du gouvernement fédéral.

La liste ne protège toutefois pas contre les appels frauduleux.

Si vous soupçonnez une fraude, il est possible d’effectuer un signalement au Centre antifraude du Canada.