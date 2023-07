Conseils pratiques: peut-on utiliser son téléphone cellulaire pendant un orage?

Vos parents vous ont certainement donné une foule de conseils de sécurité à respecter pendant un orage, et certains semblaient probablement exagérés.

Éloignez-vous des portes et fenêtres, ne prenez pas de bain ou une douche, n’utilisez pas le téléphone filaire... Avaient-ils raison? Eh bien, oui!

Selon les conseils de sécurité donnés par Environnement Canada, il ne faut jamais toucher à de l’équipement électrique, aux téléphones filaires ou à de la plomberie pendant un orage.

«Ce sont tous des conducteurs d'électricité. Le fait d'utiliser un ordinateur ou une console de jeu vidéo, de prendre un bain ou de toucher le cadre d'une fenêtre en métal vous expose à un risque de foudroiement. Utilisez seulement des appareils qui fonctionnent à pile», peut-on lire sur le site d’Environnement Canada.

Vous pouvez toutefois utiliser (à l’intérieur) votre téléphone cellulaire ou appareil électrique s’il fonctionne à pile, est-il précisé sur le site de l'administration nationale des océans et de l'atmosphère américain (NOAA). Les appareils ne doivent pas être branchés dans une prise électrique.

La foudre peut également toucher la plomberie. Il faut donc éviter de prendre un bain, une douche et simplement ne pas utiliser l’eau lorsque vous entendez du tonnerre et voyez des éclairs.

Les maisons récentes dont la plomberie est en plastique (PVC) sont moins à risque, indique le CDC, mais le seul moyen sûr de vous protéger est de ne pas utiliser l’eau.

Que faire si vous êtes à l’extérieur sans abri?

Environnement Canada suggère de vous éloigner le plus possible des arbres, de poteaux, par exemple, et de vous isoler dans un terrain qui semble un peu plus bas, un trou, une pente. Il faut éviter d’être à découvert.

Vous êtes à risque d’être frappé dès que le tonnerre se fait entendre.

«Plus de personnes sont foudroyées avant et après un orage que pendant qu'il fait rage. Les hangars, les abris de pique-nique, les tentes ou les vérandas couvertes ne vous protègent PAS de la foudre. À défaut d'un immeuble solide à proximité, montez dans une automobile à toiture métallique et fermez toutes les fenêtres», indique Environnement Canada.

Attention sur l’eau

Si vous êtes sur l’eau, assurez-vous de retourner sur la berge le plus rapidement possible. Dès un premier coup de tonnerre, vous devriez quitter le plan d’eau.

«Un éclair qui frappe la surface de l'eau se déploie bien au-delà de son point de contact. Les petites embarcations sans cabine offrent moins de protection que celles dotées de cabines fermées», précise l’agence fédérale.

La foudre peut-elle frapper deux fois au même endroit?

Et oui, malgré une vieille croyance, la foudre frappe effectivement souvent au même endroit, en particulier les grands objets qui s’élèvent dans le ciel

L'Empire State Building de New York en est un excellent exemple, le CDC affirme qu'il est frappé par la foudre environ 23 fois par an.

Les hommes plus souvent victimes

Le CDC affirme que les hommes sont quatre fois plus susceptibles que les femmes d'être frappés par la foudre, puisqu’ils sont plus souvent à l’extérieur que les femmes : travailleurs de la construction, agriculteurs, et autre métier en plein air.

Au Canada, les hommes comptent pour 85% des décès et 63% des blessures non mortelles.

Les femmes, elles, comptent pour 15% des décès et 37% des blessures non mortelles.

La grande majorité des victimes sont âgées de 18 à 54 ans.

Les risques d'être frappé sont minces, soit un sur un million chaque année, selon le CDC.

Au Canada, on dénombre jusqu'à 10 décès et 164 cas de blessures par la foudre annuellement.

Finalement, les experts précisent qu’il faut attendre 30 minutes après le dernier grondement de tonnerre avant de retourner dehors.