EN VIDÉO | Spectaculaire refoulement d'égout à Montréal

Alors que l’alerte de tornade est levée à Montréal, la métropole est touchée par des orages, de fortes précipitations et des refoulements d’égouts.

Une citoyenne a fait parvenir à TVA Nouvelles des images d’un puissant jet d’eau sortant d’une bouche d’égout située sur l’avenue Viger, tout près du pont Jacques-Cartier.

Dans une autre vidéo partagée par la même citoyenne, on peut voir une autre bouche d'égout transformée en geyser sur la rue Notre-Dame, un peu plus à l'est.

