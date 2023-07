BÉLAIR, Andrée



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Andrée Bélair, survenu le 7 juillet 2023, à l'âge de 96 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur François Barre.Elle laisse dans le deuil sa soeur Simone, son ex-belle-soeur Aline, ses neveux François et Louis, ses nièces Anne et Marie, ses amis Brigitte et Olivier, ainsi que plusieurs parents et amis.