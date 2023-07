Festival d'été de Québec: SMYL a eu le temps de se faire entendre au parc de la Francophonie

Vance Joy était sur le point de monter sur scène au parc de la Francophonie lorsque les orages annoncés ont à nouveau joué les trouble-fêtes.

Le message enregistré indiquant que le spectacle était momentanément arrêté n’annonçait pourtant rien de bon avec un ciel devenu gris et le vent qui s'est mis à souffler.

Sur le site, quelques milliers de festivaliers croisaient leurs doigts. Ils se sont mis, confiants, à chanter les «ohé, ohé, ohé, ohé».

Ça n’a pas fonctionné. À 19h18, le FEQ confirmait que la soirée était terminée. Évacuation du site.

En fin d'après-midi, le FEQ avait pris la décision de réorganiser et d’écourter la soirée du parc de la Francophonie.

La prestation de Sara-Danielle a été annulée, tout comme celle, un peu plus tard, de Feist. Seuls Metò et SMYL ont pu se faire entendre.

Cette courte soirée aura toutefois permis de faire une belle découverte en Brian Fennell, connu sous l’appellation SMYL.

L’américain d’Issaquah, près de Seattle, a offert une superbe prestation d’indie-pop. Le chanteur de 40 ans, qui s’arrêtait pour la première fois dans la Vieille Capitale, a travaillé avec le réalisateur Phil Ek pour son opus The Day My Father Died, lancé l'hiver dernier. Ek est connu pour son travail avec les formations Built to Spill, Fleet Foxes et Band of Horses.

Fennell est aussi présent sur le titre Paris, Texas du dernier album de Lana Del Rey qui sera sur les grandes Plaines samedi soir, avec un échantillonnage de sa chanson I Wanted to Leave.

Le titre Symmetry, présent sur son album en spectacle Sacred Space, a été le moment fort de sa prestation. Une pièce introspective avec une superbe montée avant la portion finale.

À entendre les réactions du public, lorsque l’ex-membre de la formation Barcelona a livré son succès Where’s My Love, et tout au long de sa prestation, on pouvait réaliser qu’il est pas mal connu. En voilà un qu’il faudra surveiller. Il aura été le grand gagnant de cette deuxième soirée écourtée.

Metò

À 17h50, lorsqu’il a lancé sa prestation, Olivier Côté-Méthot, alias Metò, semblait tout surpris de voir autant de monde devant lui à la Scène Loto-Québec. «Qu’est-ce que vous faites ici? C’est l’apocalypse qui arrive. Ça n’a pas de sens. Je suis inquiet pour vous», a-t-il lancé, après une première chanson.

L’auteur, compositeur et interprète originaire d’Arvida, accompagné par quatre musiciens, dont son pote, le bassiste Cédric Martel, de Québec, s’est rapidement révisé pour dire qu’il était content de voir autant de gens à une heure où il y avait du soleil et où il y avait du bleu dans le ciel.

Ce n’était pas une foule grandiose, mais il y avait quelques centaines de personnes devant la scène, dont sa mère, qu’il a saluée à la fin de son 30 minutes.

«C’est mon premier FEQ, mon premier gros stage. C’est un peu irréaliste de voir tant de monde», a-t-il ajouté.