Festivals de montgolfières: Ne-Yo sera à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Gatineau

Le chanteur américain R&B Ne-Yo se produira cet été à l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu et au Festival de montgolfières de Gatineau.

Les deux organisations ont uni leurs forces pour permettre aux festivaliers de vivre une soirée haute en couleur avec l’artiste qui s’arrêtera d’abord à l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, le samedi 19 août, puis au Festival de montgolfières de Gatineau, le dimanche 3 septembre.

Ne-Yo promet une soirée caliente, entouré de ses musiciens et de ses danseurs, sur les scènes principales des deux festivals.

Mathieu Dufour ouvrira d'ailleurs la soirée du 19 août à l'International de montgolfières sur la Scène Loto-Québec. Il sera suivi de Claudia Bouvette à 20h45, puis de Ne-Yo à 21h45.

Avec plus de 20 millions d’albums vendus, Ne-Yo a connu un très grand succès avec son premier titre, So Sick, paru en 2005. Depuis, il cumule les succès avec les pièces Sexy Love, Closer, Because of You, Miss Independant et Push Back. Ses duos avec Pitbull (Give Me Everything et Times Of Our Lives), Akon et David Guetta (Play Hard) et Céline Dion (Incredible) sont aujourd’hui des succès planétaires.

PHOTO FOURNIE PAR L’INTERNATIONAL DE MONTGOLFIÈRES DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

L’International de montgolfières aura lieu les 11, 13, 17 et 20 août. Pour connaitre la programmation, c’est ici.

Le Festival de montgolfières de Gatineau se tiendra pour sa part du 31 août au 4 septembre. Les détails de la programmation sont ici.

Les billets sont en vente depuis jeudi.