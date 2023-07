France: un homme interpellé après un coup de feu dans un train Annecy-Paris, pas de blessé

Un policier français en civil a maîtrisé jeudi, dans un train reliant Annecy (à la frontière suisse) à Paris, un homme armé d'un couteau, après une bagarre au cours de laquelle un coup de feu a été tiré, sans faire de blessé mais provoquant l'effroi des passagers.

L'homme, âgé d'une trentaine d'années, a été maîtrisé par un policier en civil avec lequel il s'est battu, a déclaré à l'AFP la vice-procureure de Châlon-sur-Saône (est) Angélique Depetris, précisant qu'au cours de cette bagarre, «un coup de feu (était) parti».

Une femme présente dans le train à grande vitesse (TGV) Stéphanie Debord, a expliqué à l'AFP que cet homme s'était emparé de l'arme du policier et avait tiré, faisant état de son côté de deux coups de feu.

Mme Depetris a annoncé qu'une information judiciaire avait été ouverte pour «tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique».

L'attaque s'est produite près du Creusot (est), alors que le train avait effectué environ un tiers de son parcours. L'homme a été placé en garde à vue, a indiqué la vice-procureure.

«Après la gare de Mâcon (environ 70 km au sud du Creusot, NDLR), un individu, qui était à l'entrée du sas, est entré avec des mains pleines de sang. J'ai dit au passager derrière moi: "ce type-là est bizarre". Je me suis aperçue qu'il avait cassé avec un marteau la vitre du train, qui était en marche. Il était complètement hagard, ailleurs», a raconté Mme Debord, qui se trouvait en voiture n°2.

«Le monsieur s'est levé, il a essayé de le maîtriser, c'est parti en bagarre, coups de poing, coups de pied. Il y a eu des cris», a-t-elle raconté.

«Là, un policier en civil, qui montait à Paris pour le 14-juillet et qui était en voiture n°5, a été appelé par le contrôleur en disant qu'apparemment il y avait un souci au wagon 2. Le policier était en short-T-shirt, il avait son arme sur lui. Il a essayé de maîtriser l'homme, un étranger, qui ne parlait pas français, et était hors de lui. (Ce dernier) a pris l'arme du policier et a tiré deux coups de feu», a détaillé la passagère de 49 ans.

«Ça criait. On s'est tous couché entre les sièges, car on avait peur qu'il rentre dans le wagon, il était à moins de dix mètres. J'étais en ligne avec mon mari, il a entendu les coups de feu au téléphone, il m'a dit: "tu restes au sol, tu ne bouges pas"».

Le policier en civil et un autre passager, un employé de la compagnie ferroviaire nationale SNCF qui n'était pas en service, «ont demandé des ceintures aux gens (...) pour essayer de le maîtriser», a ajouté la témoin. Grâce à eux, on a échappé à une catastrophe», a expliqué la passagère.

Les passagers qui le souhaitaient ont pu bénéficier d'un soutien psychologique, a-t-elle précisé.

Le policier a été requis par le personnel de la SNCF au titre d'un programme mis en place l'an dernier, qui permet aux policiers «de bénéficier de réductions ou de gratuité dans les trains à condition d'être armés», a précisé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur Twitter.