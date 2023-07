Fraude: un ancien instructeur de conduite accusé d’avoir passé les tests à la place d’élèves

Un ancien instructeur de conduite qui connaissait visiblement le code de la route français sur le bout des doigts s’est fait prendre la main dans le sac alors qu’il aurait passé plus de 50 fois l’examen à la place de vrai candidat, en échange d’argent.

Un homme de 47 ans d'Eure-et-Loir, au sud-ouest de Paris en France, se serait ainsi fait prendre sur le fait alors qu’il s’apprêtait à passer l’examen pour une énième fois le 7 juillet dernier, a rapporté France Info lundi.

L’ancien instructeur de conduite chargeait ainsi 400 €, soit l’équivalent de plus de 580 $ CA, pour passer l’examen à la place de candidats d’un ou deux candidats par semaine, et ce, depuis octobre 2022.

C’est en remarquant que des candidats des quatre coins de la France s’inscrivaient pour passer l’examen dans ce centre géré par l’entreprise Objectif Code, à Saussay, que la cellule anti-fraude de la société aurait eu la puce à l’oreille, se rendant compte «que des choses bizarres se passaient», a rapporté le média français.

Un employé de 51 ans, avec qui le quadragénaire pourrait avoir partagé le quart des profits, aurait également été interpellé, suspecté quant à lui de complicité.

Les deux hommes risquent une peine d’emprisonnement de 5 ans et 375 000 € d'amende – plus de 550 000 $ canadiens – pour leur subterfuge. Les candidats pourraient également être poursuivis et perdre leur permis, selon France Info.