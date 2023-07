J’ai rêvé que j’étais Indiana Jones

C’est l’été. Et si on lâchait pour une fois les sujets sérieux?

Non, je n’ai pas rêvé que j’étais Indiana Jones, mais il me fallait bien un titre.

Je suis donc allé voir le cinquième et, paraît-il, dernier volet de ses aventures.

Réjouissant

Est-ce bon? Évidemment que c’est bon, c’est même excellent, si vous acceptez de jouer le jeu.

Vous allez voir une bande dessinée. Rien de plus et rien de moins.

L’intrigue est totalement tirée par les cheveux – cette fois, Indy voyage dans le temps – et je m’en fous complètement.

Ce n’est pas le meilleur (qui était selon moi le premier ou le troisième, celui avec Sean Connery jouant Jones Sr.), mais on ne voit pas le temps passer.

Un critique disait que ce film ne renouvelait pas la série. On ne veut justement pas qu’elle se renouvelle trop.

Quand on va chez McDonald ou chez St-Hubert, ce n’est pas pour un renouveau gastronomique, mais pour y retrouver des saveurs familières.

Dans ce film, tout y est tel qu’on le veut: le chapeau, le fouet, les mots d’esprit, les poursuites absurdes, la femme fatale, les nazis déjantés, et une humanité en danger de mort que l’intrépide Indy va évidemment sauver.

Spielberg et Lucas, qui produisent, n’allaient pas laisser le nouveau réalisateur, James Mangold, dévier d’un poil de la formule gagnante.

J’avais un souhait plus personnel. Il fut exaucé.

J’ai eu droit au retour de Karen Allen, un des fantasmes de ma vingtaine, qui joue encore Marion, l’amour de jeunesse d’Indiana, devenue son épouse divorcée.

Je ne connais rien de plus émouvant que ces femmes magnifiques qui acceptent avec grâce le passage du temps.

Parfois, elles gagnent plus qu’elles ne perdent.

On place l’histoire en 1969 pour rester minimalement cohérent avec le fait que le héros semble au début de la trentaine quand débute le premier film, sorti il y a plus de quarante ans, dont on situait l’action en 1936.

Pourquoi suis-je si attaché à ce héros fatigué sur lequel le rideau tombe?

Ce n’est pas seulement parce que nous partageons une phobie des serpents et que Indy, au fond, est un grand timide.

Henry Walton «Indiana» Jones Jr. est, nous dit-on, docteur en archéologie. Il a obtenu son doctorat à l’Université de Chicago.

Or, au cinéma, dans 99,9% des cas, de deux choses l’une.

Soit le savant est un nerd aussi sexy qu’un pot de Cheez Whiz oublié dans le fond du frigidaire.

Soit c’est un déséquilibré qui aspire à détruire le monde.

Érudit

Indiana Jones, lui, est un savant, un érudit, un intellectuel, mais aussi un aventurier idéaliste et un séducteur involontaire.

Avec lui, la connaissance devient excitante, sexy. Rien n’est plus grisant qu’apprendre, que percer une énigme.

C’est un point de vue devenu rare aujourd’hui, faisant du film une sorte d’infopub sur la persévérance scolaire.

Deux heures d’évasion quand on voit notre monde, c’est pas du luxe.