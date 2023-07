Juste pour rire: 11 participants de «Big Brothers célébrités» réunis sur scène

Onze anciens participants de Big Brother célébrités feront rire les festivaliers de Juste pour rire en partageant des anecdotes, des références et des histoires croustillantes touchant à leur expérience dans cette téléréalité lors du spectacle Big Brother célébrités sur scène.

Coco Belliveau, LeLouis Courchesne, Mona de Grenoble, Alexandre Despatie, Stéphane Fallu, Anas Hassouna, Jean-Thomas Jobin, Eddy King, Martin Vachon et Richardson Zéphir seront réunis sous les projecteurs du Studio-Théâtre de l’Espace St-Denis, le 25 juillet, dans le cadre de la 41e édition du festival Juste pour rire.

Korine Côté animera cette soirée spéciale s’adressant surtout aux initiés et aux adeptes de l’univers de Big Brother célébrités, bien qu’il puisse être aussi question d’autres sujets. Korine, qui était de la plus récente saison de BBC, l’hiver dernier, livrera pour sa part le numéro d’ouverture.

Elle a dit à l’Agence QMI qu’elle y parlera de la salle de bain du patron – «la seule place dans la maison de Big Brother où tu peux être nue et seule!» –, ainsi que des alliances et de l’épicerie, une étape qui peut être compliquée dans les premières semaines avec le grand nombre de joueurs. Il sera aussi question de la photo de groupe finale lors du Dernier confessionnal et du fait de vivre avec le secret de Big Brother célébrités des mois durant.

PHOTO FOURNIE PAR JUSTE POUR RIRE

«J’ai été recrutée en août l’an passé et il fallait que je garde ça secret jusqu’à ma rentrée dans l’émission en janvier dernier! C’est tellement difficile de ne pas le dire à personne et de préparer ta vie en conséquence!»

Elle a promis des surprises pendant le spectacle, des apparitions éclair et des numéros de groupe, ajoutant que beaucoup d’autres participants de Big Brother célébrités seront dans la salle. «On veut tous se voir en spectacle et on cherche toutes les occasions pour se retrouver», a-t-elle indiqué.

Korine Côté, qui sera aussi du Gala ultime de Juste pour rire le 20 juillet, est heureuse d’animer le spectacle Big Brother célébrités sur scène. «C’est une tâche qui me plaît, j’aime présenter les gens et j’aime les numéros de groupe.»

Cet été, l’humoriste et animatrice reprend le tournage de la série Le grand rire de... pour Radio-Canada et elle prendra part au Grand bien-cuit de Guy Jodoin à ComédiHa!

«J’ai aussi de beaux projets qui s’en viennent dont je ne peux pas parler pour le moment. C’est une très belle année 2023 pour moi!» a-t-elle conclu.

Rappelons que Big Brother célébrités sera de retour pour une quatrième saison l’hiver prochain. C’est Marie-Mai qui anime le rendez-vous du dimanche.